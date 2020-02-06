Mersin'de 170 kilogram bozulmuş et ele geçirildi

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde menşeyi belli olmayan 170 kilo bozulmuş kırmızı et ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Siteler Mahallesi 160. Cadde üzerinde bulunan 01 MA 4755 plakalı ticari aracı denetledi. Yapılan kontrollerde araç içinde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı anlaşılan, menşei belli olmayan ve çevreye ağır kokular yayan 170 kilo kırmızı et ele geçirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü´nden veteriner hekimin yaptığı teknik kontrolde de ele geçirilen etlerin insan sağlığına zarar verecek derecede bozulmuş olduğu ve imha edilmesi gerektiği tespit edilerek tutanak tutuldu. Menşei belli olmayan 170 kilo bozulmuş ve kokmuş etin sahipleri oldukları belirlenen ve piyasaya sürmeye hazırlandıkları anlaşılan Suriyeli Ali S. ve Yahya İ. hakkında yasal işlem başlattı. Ele geçirilen etler ise iş makinesi yardımıyla açılan çukurlarda yakıldıktan sonra gömüldü.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kim olursa olsun, halkın sağlığı ile oynayanlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

MERSİN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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