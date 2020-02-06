Mersin'in Erdemli ilçesinde yağmur ve fırtınayla birlikte eriyen kar sele dönüşüp derelerin debisini arttırdı. Sel sularının yükselmesi dolayısıyla ilçe merkezinden geçen Alata Deresi üzerinde bulunan sahil yolundaki Şehit Hasan Furkan Köprüsü güvenlik gerekçesiyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Erdemli Belediyesi ekipleri, zabıta görevlileri ve polis, köprü çevresinde güvenlik önlemi aldı. Köprü giriş ve çıkışlarına iş makinesi konuşlandırıldı.



Odun toplamak için sahile akın ediyorlar

Öte yandan, köprünün yaklaşık 200 metre güneyindeki sahilde vatandaşlar odun toplamaya devam etti. Sabah saatlerinden sonra sel ile birlikte kütük geldiğini duyan vatandaşlar sahile akın etti. Bazıları sahile motorlu testere getirip kaldıramadıkları kütükleri ikiye böldü. Bazı vatandaşlar da dalga dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Alata Deresi'nin geçtiği yüksek rakımlı mahallelerde tali yollar sel suları dolayısıyla hasar gördü.

İlçede polis, itfaiye ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla teyakkuzda bekletiliyor.

MERSİN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:18

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.