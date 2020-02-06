Tarsus'ta 7 kişi sobadan zehirlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde sobadan sızan gazdan 7 kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi 2809 Sokak'ta yaşayan Çelikten ailesinin bireyleri Aydın (45), Gülşen (33), Eylül Sultan (10), Emir Efe (7) ve Eymen Nihat (2) evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler.

Öte yandan, Barbaros Mahallesi 0642 Sokak'ta ikamet eden Erhan Alkaya (32) ile Neşide Alkaya (34) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler.

Gazdan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu oldu.

MERSİN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:18

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.