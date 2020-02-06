Husumetli oldukları şahsı futbol sahasında yakalayıp vurdular

Mersin’in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından futbol sahasında silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan aileler Fevziçakmak Mahallesi Cereciler kavşağında karşılaştı. 46 AP 099 plakalı araç içinde bulunan H.D. (48), H.D. (47), İ.D. (50) ve A.D. (38) isimli şüpheliler, 07 EHG 36 plakalı araç içinde bulunan Mehmet K.’yi (50) kovalamaya başladı. Kavşaktan 50 metre uzakta bulunan Emniyet Müdürlüğü binası tarafından kaçan Mehmet K.’yi hasımları müdürlük binasının arka tarafından bulunan futbol sahasında yakaladı. Rastgele silahla ateş eden hasımları Mehmet K.’yi yaraladı. Silah seslerini duyan polisler olay yerine koşarak, hava ateş edip H.D., H.D., İ.D. ve A.D. silahla birlikte yakaladı.

Ağır yaralanan Mehmet K. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:18

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.