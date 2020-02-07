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AKİB’den 2020'ye rekor başlangıç Geçen yılı 13,5 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2020’de 15,5 ...

İHA

Geçen yılı 13,5 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2020'de 15,5 milyar dolarlık hedef belirleyen Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) yeni yılın ilk ayında 1 milyar 190 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye geneli ihracattan yüzde 8,8'lik pay alan AKİB, ocak ayında en çok Hollanda, Irak ve İtalya'ya dış satım yaparken, Cebelitarık, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Slovenya'ya ihracatını rekor düzeyde artırdı. Dikkat çeken artışlarda mineral yakıtlar ve mineral yağlar, mobilya, kümes hayvanları etleri, örme kumaşlar, sentetik iplikler, kırmızı mercimek ve çelik yassı kaplama başı çekti.

AKİB’den 2020'ye rekor başlangıç Geçen yılı 13,5 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2020’de 15,5 milyar dolarlık hedef belirleyen AKİB yeni yılın ilk ayında 1 milyar 190 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Hayri Uğur: “İhracatçılarımız, geleneksel pazarlardaki kısıtlamalara ve korumacı tedbirlere rağmen belli bir dinamizm içinde negatif etkileri ortadan kaldırmak için gayret gösteriyor" "İhracatımızı bin katından fazla oranlarda artırdığımız ülkeler, bizlere yeni pazar arayışlarında alkışlanacak başarılar yakaladığımızın işaretlerini veriyor” dedi.

Geçen yılı 13,5 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2020’de 15,5 milyar dolarlık hedef belirleyen Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) yeni yılın ilk ayında 1 milyar 190 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye geneli ihracattan yüzde 8,8’lik pay alan AKİB, ocak ayında en çok Hollanda, Irak ve İtalya’ya dış satım yaparken, Cebelitarık, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Slovenya’ya ihracatını rekor düzeyde artırdı. Dikkat çeken artışlarda mineral yakıtlar ve mineral yağlar, mobilya, kümes hayvanları etleri, örme kumaşlar, sentetik iplikler, kırmızı mercimek ve çelik yassı kaplama başı çekti.

"Hatay’da gurur ve sevinci hep birlikte yaşadık"
AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ocak ayında Türkiye’nin genel ihracatının yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar olduğunu, AKİB’e bağlı 8 birliğin dış satımının ise 1 milyar 190 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin ocak ayı ihracat rakamlarını AKİB bölgesinde yer alan Hatay’da düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladığını anımsatan Başkan Hayri Uğur, “Ülke olarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevincini ihracat ailesi olarak hep birlikte yaşadık” diye konuştu.

AKİB’in üye sayısı 16 bini aştı
Son 12 aylık ihracatı 13 milyar 438 milyon dolar olan AKİB’in üye ihracatçı sayısının da her geçen gün artış gösterdiğini kaydeden Başkan Uğur, ocak ayı itibarıyla 16 bin 317 üyeye ulaşıldığını duyurdu. AKİB’in 2020 Ocak ihracatını sektörel bazda değerlendiren Başkan Uğur, “Ocak ayında Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 454,5 milyon, Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 251,3 milyon dolar, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 151 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 98,5 milyon dolar, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 77,1 milyon dolar, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 72,3 milyon dolar, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 28,6 milyon dolar, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 19,7 milyon dolar ihracat performansı sergiledi” dedi.

Liste başında mineral yakıtlar ve mineral yağlar var
AKİB olarak ocak ayında en fazla ihracat yaptıkları ülkenin 99,5 milyon dolar ile Hollanda olduğunu, bu ülkeyi 94 milyon dolar ile Irak’ın, 72 milyon dolar ile İtalya’nın izlediğini açıklayan Başkan Uğur, şunları söyledi:
“İhracatımızı rekor düzeyde arttırdığımız ülkeler ise yüzde 106 bin artış ve 27,3 milyon dolar değer ile Cebelitarık, yüzde 2 bin 861 artış ve 24 milyon dolar değer ile Güney Afrika Cumhuriyeti, yüzde 850 artış ve 19 milyon dolar değer ile Slovenya oldu. Cebelitarık’a 27,3 milyon dolar değerinde mineral yakıtlar ve mineral yağlar ile toprak sanayi ürünleri, cam ve cam mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ise en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında 22,9 milyon dolar değer ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar, 303 bin dolar ile anorganik kimyasallar, 252 bin dolar ile sentetik iplikler geldi. Slovenya’da ise en çok ihracatını yaptığımız ürünler, 17,42 milyon dolar değer ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar, 444 bin dolar değer ile mandarin ve çay, 268 bin dolar değer ile pamuk elyafı oldu.”

"Ocak rakamları alkışlanacak başarıların işaretlerini veriyor"
Orta Doğu başta olmak üzere dünyada siyasi ve askeri risklerin azalmadığına hatta zaman zaman arttığına dikkat çeken Uğur, dünya genelinde büyüme rakamların istenilen düzeyde artmayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini ifade ederek tüm dünyada tedirginlik oluşturan korona virüsünün de Çin başta olmak üzere dünya ticaretine ve büyüme rakamlarına etkileri olacağını vurguladı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ihracat ailesinin yoğun çabalarının devam ettiğini ve hükümetin de güçlü desteğini sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Uğur, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak bölgemizde bulunan illerde kimya, demir çelik, yaş meyve sebze, hububat ve bakliyat, mobilya, tekstil, hayvansal gıda ve hazır giyim sektörlerinde güçlü üretim potansiyelini ihracata yansıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ocak ayı istatistikleri gösteriyor ki; ihracatçılarımız, geleneksel pazarlardaki kısıtlamalara ve korumacı tedbirlere rağmen belli bir dinamizm içinde negatif etkileri ortadan kaldırmak için büyük gayret gösteriyor. İhracatımızı bin katından fazla oranlarda artırdığımız ülkeler, bizlere yeni pazar arayışlarında alkışlanacak başarılar yakaladığımızın işaretlerini veriyor.”

MERSİN

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:11
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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