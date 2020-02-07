Dar gelirli çölyak hastalarına glütensiz ekmek ücretsiz

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, glütensiz ekmeği dar gelirli çölyak hastalarına ücretsiz dağıtmaya başladı. Bu çerçevede belirlenen 75 çölyak hastasına ekmekleri ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile MEREK Halk Ekmek Fabrikası ortak bir sosyal projeye imza attı. Mersin’de yaklaşık 3 bin civarında olan çölyak hastasının tamamına ulaşmayı amaçlayan MEREK, yakın zamanda başlattığı çalışmayla çölyak hastalarına ihtiyaç duydukları glütensiz ekmekleri ulaştırıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi ile yapılan ortak çalışma kapsamında ise dar gelirli çölyak hastalarının glütensiz ekmek ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaya başladı.



Büyükşehir’den 75 çölyak hastasına ücretsiz glütensiz ekmek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MEREK ve Sosyal Hizmetler Dairesinin ortak çalışması kapsamında, gram ve fiyat kıyaslamasında diğer ekmek türlerinin yanında satış bedelinin yüksek olması nedeniyle glütensiz ekmeğe ulaşmakta sıkıntı yaşayan çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmekler ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, bu kapsamda 228 çölyak hastasının başvurularını değerlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan incelemelerle saptanan 75 dar gelirli çölyak hastasının glütensiz ekmek ihtiyacı karşılanmaya başlandı.



MEREK, çölyak hastalarına haftada 3 bin glütensiz ekmek ulaştırıyor

MEREK, İstanbul Halk Ekmek A.Ş. bünyesinde üretilen 50’şer gramlık glütensiz ekmekleri hiçbir kar elde etmeden tanesi 50 kuruştan Mersin’deki çölyak hastalarına ulaştırıyor. Çölyak hastalarının MEREK ve büfelerine yaptıkları başvurularla şu anda 302 çölyaklıya haftada ortama 3 bin adet glütensiz ekmek ulaştırılırken, başvurular da alınmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, başta dar gelirli çölyak hastaları olmak üzere Mersin’deki hastaların tamamına ulaşmayı amaçlıyor. Çağrıyı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarını kendilerine en yakın ekmek büfelerine başvuruda bulunmaya veya 0324 221 52 55 numaralı telefona ulaşmaya çağırdı.

MERSİN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:19

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.