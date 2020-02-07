Çaldıkları eşyaları internet üzerinden satan 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çaldıkları eşyaları internet üzerinden satışa sundukları belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan ekipler, çalıntı bazı malzemelerin internet üzerinde satışa sunulduğunu belirledi. İkinci el malzeme satışı yapan firmayı tespit eden ekipler, firmaya çalıntı malzemeleri satan 1 şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan incelemesinde, hırsızlık olaylarını, daha önce aynı suçlardan yakalanarak tutuklanan 2 kişi ve adli kontrol ile serbest bırakılan 1 kişi ile birlikte gerçekleştirdikleri belirlendi.

17 ayrı hırsızlık olaylarının faili oldukları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, ikisi ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

MERSİN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:11

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