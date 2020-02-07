Şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yapıldı

MERSİN'de Trafik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetim yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan çalışma kapsamında, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) denetim yapıldı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulundu. Araç içerisindeki yolcular ise emniyet kemerlerini takmaları için uyarıldı. Araçlar lastiklerinin kış koşullarına uygunluğu, kullanılan yakıtın kalitesi ile 10 numara yağ kullanılıp kullanılmadığı da incelenen denetimde şoförlere alkol testi yapıldı.

Denetlemelerle ilgili bilgi veren Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yunus Karaaslan, son günlerde otobüs seferlerinde yaşanan kazalardaki artış nedeniyle uygulama başlattıklarını söyledi. Karaaslan, vatandaşların gidecekleri yere sağlıklı bir şekilde ulaşmaları için uygulamaların aralıksız süreceğini bildirdi.



MERSİN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:11

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