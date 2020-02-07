Başkan Gültak: "Yıllardır yanlış giden sisteme 'dur' dedik" Akdeniz Belediyesi Şubat ayı Meclisi Toplantısı, ikinci birleşim, birinci oturumu Başkan Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, geçmişte yapılan hatalar nedeniyle Akdeniz'de yaşayan vatandaşların hizmetlerden mahrum kaldığını belirterek, "Biz, yıllardır yanlış giden bu sisteme ‘dur’ diyoruz. Akdeniz’i birlikte dönüştürüp güzelleştireceğiz, hak ettiği hizmet, proje ve yatırımlarla kalkındıracağız" dedi.

Akdeniz Belediyesi Şubat ayı Meclisi Toplantısı, ikinci birleşim, birinci oturumu Başkan Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama ve bir önceki birleşim tutanaklarının kabulünden sonra gündem maddelerine geçilen Meclis’te, önceki toplantıda komisyonlara havale edilen gündem maddeleriyle ilgili komisyonlardan oy birliğiyle geçen raporlar, Meclis üyelerinin de oy birliğiyle kabul edildi. Söz alan meclis üyeleri, Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi ile Sabiha Gökçen Havaalanı’nda yaşanan uçak kazasında yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.



"Akdeniz ve Mezitli'de dere ıslahları yapılmadığı sürece biz ahları, vahları daima işiteceğiz"

Meclis üyelerinin, çeşitli konulardaki fikir ve eleştirilerini yöneltmesinin ardından söz alan Başkan Gültak, Mersin’de son günlerde etkili olan ve yer yer sel ve su baskınlarına yol açan yağışlara dikkat çekerek, konuyu Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeniden gündeme getireceklerini söyledi. Akdeniz ve Toroslar'ın kurtulmasının MESKİ'nin yapacağı yatırımlarla mümkün olacağını savunan Gültak, "Çavuşlu Deresi’nin bir buçuk kilometrelik kapalı kalan bölümü üzerindeki yapılar acilen kamulaştırılmalı. Bu alan kamulaştırılmadığı sürece Akdeniz ve Toroslar’ın bir kısmı daima diken üstünde olacağız. DSİ’den söz aldım, kamulaştırılması halinde gerekeni yapacaklar. Aklın yolu bir. Bu konuda artık fiiliyata geçmemiz gerek. Özellikle bütçe konusunda gereken desteği de sunacağım. Akdeniz ve Mezitli’de, dere ıslahları ve belli kamulaştırmalar yapılmadığı sürece, biz bu ahları, vahları daima işiteceğiz. İnsanlarımızın yaşadığı travmaları, maddi kayıplarını artık önlememiz gerekiyor" dedi.

Akdeniz’de birçok mahallenin altyapısının halen olmadığını, olanların da yetmediğini veya zaman içinde zarar gördüğünü kaydeden Gültak, MESKİ ve Büyükşehir’in bu konuda acil planlama yapması gerektiğini vurguladı. Sorunu sürekli gündeme getireceğinin altını çizen Gültak, “Fakat Akdeniz ilçesinin altyapı hizmetleri için Büyükşehir Belediye bütçesinden MESKİ’ye yıllık 1 milyon lira ayırarak bu işler çözülmez. Açıkçası bu bütçe ile hiçbir şeyi çözemeyiz" şeklinde konuştu.



“Türkiye’nin özlediği tabloyu ortaya koyuyoruz”

Akdeniz Meclisi’nin uyumlu çalışması nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür eden Gültak, “İyi bir sinerji yakaladık. Bundan herkes, hepimiz karlı çıkar. En çok karlı çıkacak olanlar da Akdeniz’de oturan insanlarımız. Mersin’de ve Türkiye’de herkesin özlediği tablo budur. Siz değerli Meclis üyelerimiz sayesinde biz bu ortamı yakaladık. Bizim, tüm Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Hep beraber hareket ediyoruz. Bundan da Akdeniz halkı kazançlı çıkacak. Tüm siyasi partilerimize, sözcülerimize ve üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



“Yıllar boyunca yanlış giden sisteme ‘dur’ diyoruz”

Yıllarca hizmet görmeyen insanlara, hak ettikleri hizmetin en iyisini, en güzelini götürmek istediklerini vurgulayan Gültak, "Geçmişte birçok yanlış yapılmış. Ama biz, yıllardır yanlış giden bu sisteme ‘dur’ diyoruz. Göreve geldiğimde, Akdeniz’de yaşanan insanlık dramını çözeceğim, hiç kimseyi asla ayrıştırmayacağım, ötelemeyeceğim diye söz verdim. Bu sözümü de tutuyorum. Akdeniz ilçemizi hep birlikte kalkındırıp güzelleştireceğiz, hak ettiği hizmet, proje ve yatırımlarla dönüştüreceğiz. Bu can bu bedende durduğu sürece, kimse Akdeniz’de dininden, dilinden, mezhebinden, inancından dolayı asla ayrımcılığa uğrayamaz" diye konuştu.

Her şeyin yol, asfalt veya kaldırım yapmak olmadığına dikkat çeken Gültak, "Biz kardeşiz, biz beraberiz, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık veya bölücülük yapılmasına izin vermem. Bence bunun en güzel örneklerinden birisi de kızımın düğünüydü. Nitekim düğüne hepiniz geldiniz, gelemeyenler ise mazeret bildirdi. Herkes oradaydı. Tek eksiğim, Hristiyan vatandaşlarımızı davet etmeyi unutmak oldu. Bu anlamda da özür diliyorum. Ben daima yapıcı bir insanım. Tek amacımız Akdeniz ve Mersin’e hizmet etmek, tüm insanlarımızı kazanmaktır" dedi.

Bir sonraki Akdeniz Belediye Meclis toplantısı, 3 Mart 2020 Salı günü saat 10.00’da, belediye konferans salonunda yapılacak.

MERSİN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:11

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