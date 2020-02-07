Akdeniz'de fırtına bekleniyor

– Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Akdeniz’de bugün akşam saatlerinden itibaren 9 Şubat Pazar günü saat 15.00’e kadar fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Mersin Meteoroloji müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin denizlere ait meteorolojik uyarısına yer verildi. Açıklamaya göre, Akdeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren batısında, yarın (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (5075 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 9 Şubat Pazar günü öğleden sonra saat 15.00 sıralarında etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, denizdeki fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

MERSİN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:19

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.