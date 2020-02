CHP’nin 11 büyükşehir belediye başkanı Adana’da buluştu Başkan Seçer: “Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı hazırlanırken bizden görüş alınmadı. Umut ediyorum bizi derinden sarsacak değişiklikler olmaz”

– Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 11 büyükşehir belediye başkanı, Adana’da ‘Bereketli Topraklar Üzerinde Akıllı Kentlere Doğru’ başlığıyla düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı hazırlanırken belediyelerden görüş alınmadığını belirterek, “Umut ediyorum bizi derinden sarsacak değişiklikler olmaz” dedi.

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanın buluşması, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi. Buluşmaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

Çalıştayda, belediye başkanları başta deprem ve sel olmak üzere doğal afetlere karşı alınacak tedbirler, tarımsal üretim, kooperatifleşme, küresel iklim değişikliği, hava kirliliği, sosyal medya gibi konularda uzmanların sunumlarını dinledi, birbiriyle fikir alışverişinde bulundu.



“Doğal afetlere karşı tedbirleri değerlendiriyoruz”

Çalıştay ile ilgili bir değerlendirme yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, “31 Mart sonrası CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının bir araya geldiği üçüncü toplantı. İlk durağımız İstanbul’du, daha sonra İzmir ve şimdi de komşu kentimiz Adana’dayız. Önümüzdeki günlerde sıra Mersin’e geldiğinde belediye başkanlarımızı kendi kentimizde de ağırlayacağız” diye konuştu.

2020 yılının Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen doğal afet haberleriyle başladığına işaret eden Başkan Seçer, “Bunlar hayatın içinde olabilecek gelişmeler ama özellikle afetlerle ilgili tedbirler almamız gerekiyor. Bunlar daha çok idarenin, merkezi yönetimdir, belediyelerdir, bu konudaki önleyici tedbirleriyle ilgili bir durum. Deprem konusunda çağın gerektirdiği teknik önlemleri alırsanız, ona göre bir imar planı yaparsanız, yapılaşmaya giderseniz, kentleşeceğiniz yerleri iyi belirlerseniz, bir deprem haritanız varsa ve bunun üzerinde bilimsel çalışırsanız bu tür afetlerde can ve mal kaybını minimuma indirirsiniz. Bunlar önemli. Diğer afetler için de bunlar geçerli. Biz de yeni seçilmiş belediye başkanları olarak her konuyu değerlendirdiğimiz gibi bu konuyu da değerlendiriyoruz” diye konuştu.



“Bizden beklentiler yüksek. Bunun farkındayız”

Çalıştayda tarımsal üretim, kooperatifleşme, hava kirliliği, küresel iklim değişikliği, Ortadoğu’daki gelişmeler ve sosyal medya ile ilgili sunumlar dinlediklerini ifade eden Seçer, ayrıca İYİ Partili belediye başkanlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Başkan Seçer, “Bir arada olmak her zaman faydalı. Danışmak, bilenin bilmeyene aktarması, bazı konularda fikir alışverişinde bulunmak, toplanmak, müzakere etmek önemli. İşte biz bunları gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak amacımız hizmet etmek. Bizden beklentiler yüksek. Bunun farkındayız. Sorumluluklarımızın, yükümlülüklerimizin farkındayız. Çok şükür ki, bu sorunların üstesinden gelecek, beklentilere cevap verecek deneyimde, tecrübede siyasetçileriz. Birbirinden değerli belediye başkanlarımız var” ifadelerini kullandı.



“Umut ediyorum bizi derinden sarsacak değişiklikler olmaz”

Başkan Seçer, yeni Yerel Yönetimler Yasası hazırlıklarıyla ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi:

“Bu konuda bazı bilgilerimiz var. Arzu etmediğimiz yasal değişiklikler de var. Biz bunu daha önce Sayın Cumhurbaşkanı toplantıya çağırdığında orada da konuşmuştuk. Bizden katkı istenmişti ama sonra devamı gelmedi. Bizden görevlendirilen arkadaşlar hiçbir suretle çağrılmadı. Yine iktidar kendince bazı değerlendirmelerle yerel yönetimlerle ilgili yasa değişikliği yapıyor. Umut ediyorum bizi derinden sarsacak, sıkıntı oluşturacak değişiklikler olmaz. Bekliyoruz, neler çıkacak hep beraber göreceğiz.”



“Ekiplerimiz sele karşı teyakkuzda”

Mersin’de son 2 gündür etkili olan yağış ve buna bağlı olarak yüksek kesimlerden denize doğru inen kar sularının taşkınlara yol açmasıyla ilgili olarak da konuşan Seçer, “Dünden bu yana yoğun bir yağmur var. Akşam saatlerinde yoğunlaşan yağmur Mersin’de de Adana’da da bazı zorlukları karşımıza çıkardı. Çok etkili oldu. Bazı taşkın tehlikelere neden oldu. Yüksek kesimlere yağan yağmur, daha önce yağmış karların erimesine sebep oldu, onun da tesiri büyük oldu ve dereler yukarılardan gelen suları almaz oldu. Teyakkuzdayız. Şu anda büyük bir sıkıntı oluşturacak durum yok. Ekiplerimiz görevinin başında” şeklinde konuştu.



Dört büyükşehir belediyesi, ODTÜ ile temiz deniz protokolü imzaladı

Çalıştayda, Akdeniz şehirleri ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü arasında gerçekleştirilen Temiz Akdeniz Projesinin protokolü de imzalandı. Mersin, Adana, Hatay ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin taraf olduğu ve deniz temizliği konusunda taahhütlerde bulunduğu protokolü, Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Vahap Seçer imzaladı.

