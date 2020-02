Down sendromlu kızı için resim çizmeyi ve ebru yapmayı öğrendi

MERSİN'de, Ayşe Gülsün (50) down sendromlu kızı İmge Gülsün (20) için resim ve ebru sanatını öğrendi. Annekız, her gün atölyeye gidip, birlikte çalışıyor.

Down sendromlu kızı İmge Gülsün'e ebru sanatını öğretmek isteyen Ayşe Gülsün, 1 yıl önce halk eğitim merkezinin başlattığı kursa gitti. 6 aylık eğitimi tamamlayan anne Gülsün, kursu yetersiz bulunca bir atölyede eğitim almaya devam etti. Atölyede aldığı eğitimle ebru sanatını öğrenen anne Gülsün, bu süreçte resim çizme becerisini de geliştirdi. Anne Gülsün, öğrendiklerini kızı İmge'ye öğretmeye başladı. Kızını alıp her gün atölyeye giden Gülsün, hem sanat öğreniyor, hem de kızına öğretiyor.

Fedakarlığı ile çevresindekilerinin takdirini kazanan Ayşe Gülsün, daha önce karakalem çalışması dahi yapamadığını belirtip, "Ebru yapmaktan, resim çizmeyi öğrenmekten dolayı çok mutluyum. Bu yola İmge için çıktım. Sırf ona bir şeyler öğretebilmek adına kurslara gittim. Her gün İmge ile atölyeye gelip resim çiziyoruz, ebru yapıyoruz. Hem öğreniyorum, hem de İmge'ye öğretiyorum. Bir tane resimle başladım, şimdi onlarca resim yapıyorum. Atölyedeki hocamızın da katkısı çok fazla. İyi ki başlamışım" dedi.

'İMGE ARTIK ÇOK MUTLU'

Down sendromlu çocuğu olan ailelere de seslenen Ayşe Gülsün, şunları söyledi:

"İmge ile beraber bir şeyler yapmak çok zevkli. Çünkü herkes bu özel çocukların bir şey yapamayacağına inanıyor. Aslında öyle değil. İyi bir eğitmen bulduğunuzda çocuk öğreniyor. İmge burada olmaktan dolayı çok mutlu. Çocuklarınızı eve kapatmayın, dışarı çıkartın. Birlikte kurslara katılını, atölyelere gidin. Çünkü çocuklar oralarda çok mutlu oluyor. Önemli olan mutlu olmaları."



MERSİN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.