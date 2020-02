Çocuklar, Nasreddin Hoca ile eğlendi

Çifte faciada 41 can kaybı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, çocukları eğlenceli bir etkinlikte buluşturdu. Nasreddin Hoca isimli oyunu çocuklar için sergileyen Şehir Tiyatroları ekibi, oyunun belli kısımlarında sorucevap yaparak minikleri de oyuna dahil etti.

Her pazar Kongre ve Sergi Sarayında Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenen çocuk tiyatrosunda, Nasreddin Hoca oyunu sahnelendi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Bengi İspir Özdülger’in de çocukların sevincine ortak olarak izlediği oyunda, Nasreddin Hoca’nın bilinen fıkraları, tiyatro diliyle seyircilere aktarıldı. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği ve eğlendiği oyunda Şehir Tiyatroları oyuncuları, oyunun belli kısımlarında sorucevap şeklinde minik seyircileri de oyuna dahil etti.



“Mersin’in kültür ve sanatta hak ettiği yere gelmesi için daha da çok çalışacağız”

Sahneye gelerek oyuncuları kutlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Özdülger, “Çocuklarımız için her hafta sahnelenen değişik tiyatro oyunları, bundan sonraki süreçte de devam edecek. Başkanımız Vahap Seçer’in desteğiyle Mersin’in kültür ve sanatta hak ettiği yere gelmesi için daha da çok çalışacağız. Her pazar Kongre Merkezinde sahnelenen ücretsiz çocuk tiyatrosuna, tüm aileleri çocuklarını getirmeye davet ediyorum. Böylece hem çocuklarımızın ders sonrası bir dinlenme zamanı olacak hem de tiyatroya ilgileri daha da artacaktır” dedi.

Oyun sonrası Özdülger ile oyuncular, sahneye davet edilen tüm çocuklarla birlikte büyük bir aile fotoğrafı çektirdi.

MERSİN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.