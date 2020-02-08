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5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı

DHA

MERSİN'de, aşırı yağışlar nedeniyle 5 tonluk konteyner ev, sel sularına kapıldı.

MERSİN'de, aşırı yağışlar nedeniyle 5 tonluk konteyner ev, sel sularına kapıldı.
Çamlıyayla ilçesinde, iki gündür devam eden ve metrekareye 250 kilogram düşen yağış, sele neden oldu. Sarıkavak Mahallesi'nde Necmettin Eker´e ait 5 tonluk konteyner evi, sel suları bastı. Necmettin Eker, ailesini dışarı çıkarıp bazı eşyaları da yanına alarak sel alanından uzaklaştı. Kısa süre sonra evinin sel sularıyla sürüklendiğini gören Necmettin Eker ise, 'Allah´ım yardım et' diyerek dua etti.

MERSİN

08 Şubat 2020 Cumartesi

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