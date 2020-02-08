Mersin’de 5 tonluk konteyner ev sele kapıldı

Otelde şok cinayet! 'O an babam, şeytan gibi bir şeydi'

Mersin’de 5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı

Olay Çamlıyayla ilçesi Sarıkavak Mahallesi’nde yaşandı. Çamlıyayla ilçesinde, iki gündür devam eden ve metrekareye 250 kilogram düşen yağış, sele neden oldu. Sarıkavak Mahallesi'nde Necmettin Eker'e ait 5 tonluk konteyner evi, sel suları bastı. Necmettin Eker, ailesini dışarı çıkarıp bazı eşyaları da yanına alarak sel alanından uzaklaştı. Kısa süre sonra evinin sel sularıyla sürüklendiğini gören Necmettin Eker ise, 'Allah'ım yardım et' diyerek dua etti.

Yaklaşık 75 metre sürüklenen konteyner ev, ağaçlara takılmış halde durabildi.

MERSİN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.