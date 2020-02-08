Astsubay Okşan'dan çocuklara anne şefkati

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Okşan Dal, görev yaptığı esnada tarım işçisi ailelerin çocuklarını görünce onlara devletin şefkat elini uzattı.

Tarsus' ta rutin göreve çıkan İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler ilçenin Alifakı, Çiçekli ve Baharlı mahallerinde rutin trafik ve asayiş çalışmalarını yürütüyorlardı.

Aileleri bahçeye, tarlaya çalışmaya giden tarım işçilerinin çocuklarının yaşadıkları çadır alanlarında gören Astsubay Okşan Dal, onlara bisküvi, çikolata, şeker ve trafik kurallarını içeren çizgi romanlı kitaplar hediye etti.

Çocuklarla sohbet eden onlarla oynayan jandarma astsubay Dal, “Şimdi göreve gidiyorum size yine geleceğim", diyerek ekip arkadaşlarıyla görevlerine devam ettiler.

MERSİN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:20

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.