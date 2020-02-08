Mut’ta 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

'Babam ve ben'

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Mersin'in Mut ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, aynı evde yaşayan M.G, F.G, N.G, S.Ç. ve E.S, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Mut Devlet Hastanesine geldi. Hastanede tedavi olan şahısların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Silifke Hastanelerine sevk edilen 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı ikamette ve çevresinde inceleme başlattı.

MERSİN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:10

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