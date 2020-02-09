Depremzedeler için sahne aldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Depremzedeler için sahne aldılar

DHA

MERSİN'de tiyatro oyuncuları Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahneye çıktı. Oyunun tüm gelirleri ile yardım malzemesi alınıp depremzedelere gönderilecek.

MERSİN'de tiyatro oyuncuları Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahneye çıktı. Oyunun tüm gelirleri ile yardım malzemesi alınıp depremzedelere gönderilecek.
Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde Tiyatro Agon oyuncuları tarafından sahnelenen, Köpekler adlı tiyatro oyununa ilgili yoğun oldu. Bulgar yazar Nikolay Haytov'un yazdığı, Tiyatro Agon'un rejisini yapıp sahneye taşıdığı oyunda, Salih Yıldırım, Mehmet Selam Çağlar ve Mustafa Çavuş rol aldı. Tüm gelirleri depremzedeler için kullanılacak olan oyun izleyicilerden büyük alkış aldı.
Etkinliği organize eden Toros Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Başkanı Süleyman Abatay, depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarmak adına böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Oyunu ücretsiz olarak sahneye koyan Tiyatro Agon oyuncusu Salih Yıldırım da böyle bir etkinliğin içinde olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

MERSİN

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de çiftçilerin sazlı türkülü zirai don nöbeti Çiftçiler uyanık kalmak zorunda oldukları zirai don nöbetinde 'Genç Ozan'ın sazı ve türküleriyle seralarda sabah
YEREL HABERLER Mersin'de çiftçilerin sazlı türkülü zirai don ...
Mut’ta 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER Mut’ta 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde güneşlendi
YEREL HABERLER Kimi gökkuşağı altında balık avladı, kimi sahilde ...
TMO Genel Müdürü Güldal: “Kırmızı mercimek ve kuru fasulyeye pozitif ayrımcılık yapacağız” “Nohutta net ihracatçıyız. İnşallah kuru fasulyede ve kırmızı mercimekte de yeni yol haritalarıyla bu başarı yakalanacaktır”
YEREL HABERLER TMO Genel Müdürü Güldal: “Kırmızı mercimek ve kuru ...
Nükleer Enerji Mühendisi Turgut: Nükleer santralden yayılan ile muzdan alınan radyasyon aynı
YEREL HABERLER Nükleer Enerji Mühendisi Turgut: Nükleer santralden ...
Erdemli çiçek serası yenileniyor
YEREL HABERLER Erdemli çiçek serası yenileniyor
Astsubay Okşan'dan çocuklara anne şefkati
YEREL HABERLER Astsubay Okşan'dan çocuklara anne şefkati
Mersin’de 5 tonluk konteyner ev sele kapıldı
YEREL HABERLER Mersin’de 5 tonluk konteyner ev sele kapıldı
Mezitli’de göçle gelenler hakkında saha araştırması yapıldı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan: "Suriyeli olgusu planlanan bir göç olarak ortaya çıkmadı"
YEREL HABERLER Mezitli’de göçle gelenler hakkında saha araştırması ...
Selden telef olmuş boş koyun dere kenarına atıldı
YEREL HABERLER Selden telef olmuş boş koyun dere kenarına atıldı
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki cami ve ibadethanelerde kapsamlı temizlik
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki cami ve ...
Küçük Minare Camii ibadete geçici olarak ara verdi
YEREL HABERLER Küçük Minare Camii ibadete geçici olarak ara verdi
İşitme kaybı ile oluşan algılama problemleri anlatıldı
YEREL HABERLER İşitme kaybı ile oluşan algılama problemleri ...
5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı
YEREL HABERLER 5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı
Çocuklar, Nasreddin Hoca ile eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar, Nasreddin Hoca ile eğlendi
Mersin'de sel mağduru 300 haneye 960'ar lira nakdi yardım yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de sel mağduru 300 haneye 960'ar lira nakdi ...
Mersin'de sağanak yağış, heyelan ve su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Mersin'de sağanak yağış, heyelan ve su baskınlarına ...
Down sendromlu kızı için resim çizmeyi ve ebru yapmayı öğrendi
YEREL HABERLER Down sendromlu kızı için resim çizmeyi ve ebru ...
CHP’nin 11 büyükşehir belediye başkanı Adana’da buluştu Başkan Seçer: “Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı hazırlanırken bizden görüş alınmadı. Umut ediyorum bizi derinden sarsacak değişiklikler olmaz”
YEREL HABERLER CHP’nin 11 büyükşehir belediye başkanı Adana’da ...
Başkan Tarhan, küçük öğrencinin isteğini kırmadı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, küçük öğrencinin isteğini kırmadı
Deprem ve çığda hayatını kaybeden vatandaşlar için Tarsus’ta mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Deprem ve çığda hayatını kaybeden vatandaşlar için ...
Doğu Akdeniz’de pazartesi ve salı zirai dona dikkat
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz’de pazartesi ve salı zirai dona dikkat
Akdeniz'de fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Mersin'de ekipler sel ve taşkınlara karşı teyakkuzda
YEREL HABERLER Mersin'de ekipler sel ve taşkınlara karşı teyakkuzda

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X