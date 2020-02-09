Mersin´e 5 yıl sonra kar yağdı

'Babam ve ben'

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MERSİN´in merkez ilçeleri Yenişehir ve Mezitli´ye 5 yıl aradan sonra kar yağdı.

Denizi ve güneşi ile bilinen Mersin´de hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Kentte sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerine kar düştü. Sabah evlerinin balkonlarından kar yağışına şahit olanlar telefonları ile görüntüledi. En son 2015 yılında kar yağışını görenler çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mersin, sosyal medyada Türkiye gündeminde ilk sıralara çıktı.



MERSİN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:21

YATSI 19:37

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