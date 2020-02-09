Sahilde ender görülen hava olayı Mersinli sosyal medya kullanıcıları, nadiren görüldüğü belirtilen 'qraupel' yağışını kar yağışı olarak paylaştı

Mersin'in Erdemli ilçesi sahilinde yaşanan kısa süreli yumuşak dolu veya tanecik kar olarak bilinen 'graupel' yağışı vatandaşları heyecanlandırdı. Birçok vatandaş, bu hava olayını sosyal medyada kar yağışı olarak paylaştı.

Kısa süreliğine gerçekleşen yağış vatandaşlar tarafından sosyal medyada kar yağışı olarak değerlendirildi. Nadiren görülen hava olayı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Montlarını giyip sokağa inen çocuklar, lapa lapa yağan ve kara benzeyen 'graupel' sebebiyle büyük sevinç yaşadı. Bazı çocuklar 5 yıldır bu anı beklediklerini belirtirken, bazıları da buraya kar yağışının olamayacağını, yine de sevindiklerini söylediler.

Mersinli sosyal medya kullanıcıları nadiren görüldüğü belirtilen 'graupel' yağışını kar yağışı olarak paylaştı. Graupelin etki alanı ise sahil şeridi ile sınırlı kalarak kısa sürede eridi.

MERSİN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:09

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