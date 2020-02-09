Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi toplandı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, yılın ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda, yarıyıl tatilinin ardından çocukların temel beklentileri ve 2020 yılında yapılacak çocuk hakları faaliyetleri değerlendirildi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı; "Çocukların oyun oynama hakkının engellenmemesi için çocuk parklarının ve oyun alanlarının yağmura karşı korunaklı hale getirilmesi .Okul kantinlerinin hijyenik ve yüksek fiyat açısından denetlenmesi. Okulların lavabolarında sabun ve kağıt peçete gibi temizlik malzemeleri bulundurulması. Bu alanların okul idarecileri tarafından daha sık denetlenmesi. MersinAntalya karayolu Sipahili yerleşkesindeki yamaç alanın 'Çocuk Hakları Hatıra Ormanı' olarak oluşturulması. Şehrin orta refüjlerine Mersin'e özgü narenciye fidanları dikilmesi. 'Hobi Bahçeleri Projesi' için belediyelerden toprak ve fidan talep edilmesi."

MERSİN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:09

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