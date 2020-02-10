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Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu 'Aşemez' kazandı

İHA

Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu "Aşemez" kazandı

Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu 'Aşemez' kazandı

Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu "Aşemez" kazandı
Adana Yeşiloba Hipodromu'nda Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu gerçekleşti. Kum pistte 2 bin metre mesafe üzerinden gerçekleştirilen koşuya 5 yaş üzeri 5 Arap atı katıldı. Birincilik ikramiyesi 85 bin lira olan koşuda Aşemez birinci olurken, Çelikkalkan ikinci, Bay Emir üçüncü, Hüradam isimli safkan da dördüncü oldu. Koşu sonrası düzenlenen törende, koşuyu kazanan Aşemez isimli atın sahibi Erdal Öztürk’e birincilik kupasını Tarsus Belediye Haluk Bozdoğan verdi.
Bozdoğan ayrıca, Adana Hipodrom Müdürü Bora Güralp’e bir buket çiçek takdim etti.

MERSİN

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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