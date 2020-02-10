'Avukatlık mesleğinin sorunları ve çözüm yolları’ çalıştayı Mersin'de yapıldı

Mersin Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından düzenlenen ‘Avukatlık mesleğinin sorunları ve çözüm yolları' konulu çalıştay, Türkiye Barolar Birliği ile 27 baro temsilcisinin katımıyla yapıldı.

Üç ayrı çalışma masasının oluşturulduğu çalıştayda, ‘Avukatlık mesleğinin ekonomik sorunları ve çözüm yolları’, ‘Avukatlık mesleğinin icrası sırasında yaşanan hak ihlalleri, sorunlar ve çözüm önerileri’, ‘Avukatlık mesleğinde avukatlar arası dayanışma, avukatlık meslek kuralları, meslekte etik anlayışının mesleği icra edenlerce ihlal edilmesi sorunu ve çözüm yolları’ konularında atölye çalışması yapıldı.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatlık mesleğinin, tarihin en eski mesleklerinden birisi olduğunu belirterek, “Avukatlık mesleği 1939 yılından bugünlere, ülkenin siyasal rejiminden kaynaklı kesintilerle ciddi erozyona uğradı ama avukatlar hiçbir zaman mücadelelerinden vazgeçmediler. Avukatlar, hem mesleğin gelişmesi hem de ülkedeki demokratik, özgürlükçü yaşamın gelişmesi anlamında çok ciddi mücadeleler verdiler, ciddi bedeller ödediler" dedi.

TBB Yönetim Kurulu ve Avukat Hakları Merkez Koordinasyon Üyesi Gültekin Uzunalioğlu ise Mersin Barosu tarafından düzenlenen çalıştayın, avukat hakları çalıştaylarının en verimlisi ve en kalitesi olduğunu belirterek, "Meslek sorunlarımız konusunda biz hepimiz aynı taraftayız. Kimse kimsenin rakibi değil. Meslek hayatıma başladığımda aynı sorunlarımızın çoğu vardı. Zaman içerisinde bir kısmı çözüldü ama daha fazlası da üstüne eklendi. Sorunlarımızda hala aynı yerdeyiz. Bunun için birbirimizle çatışmadan aynı hedefe yönelirsek, mesleki sorunlarımızı çözeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Çalıştayın sonuç bildirgesinin önümüzdeki süreçte açıklanacağı bildirildi.

MERSİN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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