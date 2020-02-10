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Babalarını cinsel istismarla suçlayan 3 kız kardeş, yaşadıklarını anlattı

DHA

MERSİN'de, 55 yaşındaki babaları S.D.'den, kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olan yaşları 28 ile 34 arasında değişen 3 kız kardeş, basın toplantısıyla yaşadıklarını anlattı. Kızlarının şikayeti üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakılan baba ise suçlamaları kabul etmedi.

MERSİN'de, 55 yaşındaki babaları S.D.'den, kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olan yaşları 28 ile 34 arasında değişen 3 kız kardeş, basın toplantısıyla yaşadıklarını anlattı. Kızlarının şikayeti üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakılan baba ise suçlamaları kabul etmedi.
H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (30) ve S.D., (28), geçen hafta öz babaları S.D.'nin yıllardır kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, şikayetçi oldu. 3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İddiaları kabul etmeyen baba, kızlarının kendisinden para alabilmek için böyle bir olaya başvurduklarını savundu. Kız kardeşler bugün Mersin Kadın Platformu'nca Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı. 
Abla H.G., 6 yaşından 20 yaşına kadar anneleriyle dini nikahlı olan babasının cinsel istismarına maruz kaldığını ileri sürdü. H.G., "Altı yaşımdan 20 yaşıma kadar tacize ve tecavüze uğradım. Yıllarca şiddet uyguladı. Bunları sadece bana yapıyor sanıyordum ama kız kardeşime yaptığını da gördüm. 20 yaşlarımda iken bir sabah uyandım, koridordan ayak sesi geldiğini duydum. Yine bana geliyor zannettim. Ayak sesleri kesildi, odadan çıkıp nereye gitti diye baktım. Kardeşimin odasına girmiş, ağzını kapatmış halde tacizde bulunduğunu gördüm. Beynimden vurulmuşa döndüm. Bunların hepsi yeni ortaya çıktı. Yaşadıklarımız psikolojimi alt üst etti. Çok fazla mağdur var, çok fazla şikayetçi var ama korktukları için üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Bir babanın evladına yapmayacağı şeyleri yaptı bize. Bir insan evladına bunları nasıl yapabilir?  Annemi hep dövüyordu ama sonradan öğrendik ki annemi erkeklere pazarlıyormuş. Biz adaletin yerini bulmasını, onun en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.
Kız kardeşlerden S.D. (30) de, "Bu yaşıma kadar evlenemedim, hep erkeklerden kaçtım. İki defa intihar girişiminde bulundum. Ben de sadece bana yaptığını sanıyordum ama herkese yapıyormuş. Annemin, ablamın gözlerinin içine bakamıyordum, utanıyordum. Annemi erkeklere pazarlamış" diye konuştu.
Mersin Kadın Platformu adına konuşan Bahar Şofer ise şunları söyledi:
"S.D isimli şahsın 3 kızını uzun yıllar boyunca çocukluklarından beri istismar ettiği iddiaları vardı. Daha önceden de babaları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ileten kız kardeşler yine bu şikayetin sonuçsuz kalmasından, etkin bir soruşturma yürütülmemesinden kaygılılar. Şu anda ifadesi alınıp serbest bırakılan  S.D., tehditlerine devam etmekte, kız kardeşlerin şikayetlerini geri alması için baskı yapmaya devam etmektedir."
 

MERSİN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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