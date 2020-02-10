Mersin’in Tarsus ilçesinde Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu (TABİT) Ali Mistilli İlkokulu’nda öğrencilere “Bisiklet Atölyesi” eğitimi verdi.

Etkinliğe, Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu Başkanı Gökhan Özberk, Okul Müdürü Adem Özdemir, eTwinning Projesi Kurucusu Sibel Akyılmaz Ateş, topluluk üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tarsus Bisiklet Topluluğu üyesi, eTwinning Projesi Kurucusu Sibel Akyılmaz Ateş, “Biz Ali Mistilli İlkokulu olarak, eTwinning’de “Bisiklet ile harekete geçin” projemiz kapsamında TABİT grubundan rica ettik. Bu proje ulusal bir proje. Bizim bisiklet atölyemiz var ve bu Şubat ayı çalışmamızda da bisiklet ile ilgili aktivitelerimizde yardımcı olacaklar. Bisikleti tanıtıp, basit tamirat işlemleri yapacaklar. Onlara ve okul müdürümüz Adem Özdemir’e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çocuklara bisiklet tamiratı ile ilgili eğitim veren Tarsus Bisiklet Topluluğu üyesi Mehmet Can Akdemir, “Bisiklet bir hayat aşkıdır. Denge esasına dayalı bir kaya taşıttır” diyerek çocuklarla birlikte lastik tamiratı konusunda bilgi vererek tadilat yaptı.

MERSİN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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