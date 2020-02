Çiçekçiler korsanlardan dertli Mersin'de çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için son hazırlıklarını yapıyor Kentteki mezatlarda yoğunluk yaşanırken, sektör temsilcileri 'korsan çiçekçiler' konusunda yetkilileri göreve çağırdı Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Ömer Şahbudak: "Çiçeği çiçekçiden alın, seyyardan değil"

Mersin'de çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için son hazırlıklarını yapıyor. Kentteki mezatlarda yoğunluk yaşanırken, sektör temsilcileri 'korsan çiçekçiler' konusunda yetkilileri göreve çağırdı. Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Ömer Şahbudak, "Yerel yönetimler korsanlarla ilgili gereken bütün çalışmaları yapmalılar" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiçekçiler Sevgililer Günü'nden umutlu. 4 gün sonra kutlanacak Sevgililer Günü dolayısıyla Mersin’deki çiçekçi esnafı da hazırlıklarına hız verdi. Artık son hazırlıklarını yapan çiçekçiler, birbirini seven insanları bekliyor. Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Toroslar ilçesindeki şubesinde de Sevgililer Günü öncesi satışlar arttı. Kooperatif binasında düzenlenen mezatlarda satışlar açık artırma usulü yapılırken, çiçekçiler ürünleri almak için birbirleriyle yarışa giriyor.



"Çiçeklerimiz o gün uygun fiyata çiçeklerini satacaklardır"

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Ömer Şahbudak, 1 ay ön öncesinden Sevgililer Günü heyecanının kendilerini sardığını belirterek, "Şu anda mezat ihale salonunda heyecan yaşanıyor. Tüm esnafımız harıl harıl Sevgililer Günü hazırlıklarını yapıyor. Bölgemiz özellikle gül konusunda üretim merkezi. Türkiye'de gülün yüzde 60'ı Çukurova bölgesinde üretilmektedir. Tabi ki Sevgililer Günü beklentimiz çok yüksek. Çünkü talebin en yüksek olduğu günlerden birgün. Tabi lokomotif gül başı çeker. Bunun dışında da orkide son 56 yıldır çok revaçta bir çiçek oldu. Bu çiçekleri de ortalama diğer çeşitlerimiz satış görüyor. Biz çiçek tedarikini yaparken ihale usulüyle mezattan alıyoruz. O yüzden fiyatları arz ve talep meselesi belirliyor. Normalde günde bir çiçekçi dükkanı 100 adet gül alırken, o gün için bin 500, 2 bin gibi adetleri tedarik etmek durumunda. Ondan dolayı da bu tedarik miktarı ne kadar yukarılara giderse fiyatlar da o kadar yükseliyor. Bu ister istemez fiyatların yukarıya çıkması anlamına gelir. Ancak tüm esnafımız bir gün için böyle anormal derecede fiyatları yükseltmeyecek. Girdi maliyetleri ne kadar yüksek olsa da çiçekçilerimiz o gün için Mersin halkına uygun fiyata çiçek verecekler. O yönde hiçbir sıkıntısı olmasın" diye konuştu.



"Korsanla ilgili gereken bütün çalışmaların yapılmasını istiyoruz"

Korsan çiçekçilere yönelik de yerel yönetimlere çağrı yapan Şahbudak, "Esnafımız devlete karşı bütün görevlerini yerine getiriyor. Bunları da vatandaşlarımızın göz ardı etmemesi gerekiyor. Buradan da yerel yönetimlere bir çağrı yapmak istiyor. Korsanla ilgili gereken bütün çalışmaları yapmalarını istiyoruz. Esnafımızın en büyük sorunu olan seyyara izin verilmemesini istiyor. Bu bizim kanayan yaramız. Burada halkımızın da çok bilinçli olması lazım. Devletin bütün vecibelerini yerine getiren esnaflarımıza destek olmaları lazım. Çiçeği çiçekçiden almaları lazım, seyyardan değil. Çiçek çiçekçiden alınır. İnsanların da bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. Bu konuda bizlere destek verirlerse bizi mutlu ederler. Tüm seven ve sevilenlerin Sevgiler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

