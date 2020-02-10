Tarsus'ta "çöp evden" 1 kamyon çöp çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evden 1 kamyon çöp çıktı.

Tarsus Belediyesi zabıta ve temizlik işleri müdürlüklerine bağlı ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte, gelen şikayet üzerine Atalar Mahallesindeki çöp evi tespit etti. Evde çevreyi rahatsız eden ve pis kokulara neden olan eşyalar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evden alınarak, çöp ev boşaltıldı. Evden 1 kamyon dolusu çöp çıkaran ekipler, çöpleri temizlik işleri müdürlüğü aktarma istasyonuna götürerek imha etti.

MERSİN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:22

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.