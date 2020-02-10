Kaza yapan kamyonetin kasasındaki yem çuvalları otobana savruldu

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan kamyonetin kasasındaki yem çuvalları otobana savruldu. Kazada yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Tarsus-Mersin mevkiinde meyadana geldi. Otoyolda seyir halinde olan 01 DZ 397 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önünde seyreden 01 FG 443 plakalı kamyona çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Mustafa Korkmaz ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin kasasında bulunan yem çuvalları yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yol güvenliğini sağladı. 1'i ağır 2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



MERSİN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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