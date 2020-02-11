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Büyükşehir Belediyesi, parkomatı bu ay sonunda uygulamayı planlıyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, park yeri bulma sıkıntısı ve trafik sorununun giderilmesi amacıyla bir süredir hazırlıklarını gerçekleştirdiği parkomat uygulamasını, bu ayı sonunda başlatmayı planlıyor. Bu kapsamda parkomat uygulamasında çalışacak 92 personelin işe alımı gerçekleştirilerek, eğitimden geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi, parkomatı bu ay sonunda uygulamayı planlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, park yeri bulma sıkıntısı ve trafik sorununun giderilmesi amacıyla bir süredir hazırlıklarını gerçekleştirdiği parkomat uygulamasını, bu ayı sonunda başlatmayı planlıyor. Bu kapsamda parkomat uygulamasında çalışacak 92 personelin işe alımı gerçekleştirilerek, eğitimden geçirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkomat uygulaması için hazırlıklar tamamlandı. Bu ay sonunda hizmete girmesi planlanan parkomatta çalışacak 92 personele, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında kullanacakları elektronik cihazlarla ilgili eğitim verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’de yaşanan trafik yoğunluğu sıkıntısı ve park yeri bulma sorununun giderilmesi amacıyla parkomat uygulamasını hayata geçireceklerini duyurmuştu. Geçen yıl yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısının ikinci birleşiminde parkomat uygulamasıyla ilgili madde, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmişti. Mecliste sunulan teklifle Büyükşehir Belediyesi kapsamında bulunan yol, cadde ve alanlarda UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenecek yerlerin, parkmetre gelirlerinin yüzde 30’unun Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmesine ve üçüncü şahıslara devredilmeksizin belediye şirketi tarafından işletilmesine karar verilmişti.
Ayrıca parkmetre ücretleri, ilk 15 dakika ücretsiz, 060 dakika arası 4 TL, 0120 dakika arası 7 TL, 0180 dakika arası 12 TL ve 24 saat 20 TL olarak belirlenmişti. Hizmete girecek uygulamada çalışma saatleri 08.0018.00 olacak ve kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek.

İŞKUR üzerinden ilana çıkıldı, mülakatlar sonucu 92 kişi işe alınmaya hak kazandı
Başkan Seçer, izleyen süreçte parkomat uygulaması için personel alacaklarını belirterek, “İnsanlarımız müracaat etsin. Komisyonumuz olacak. Bu işi kim yapabiliyorsa onlarla çalışacağız. Gerçekten iş yapacak, ihtiyacı olan, ‘Çalışmak istiyorum ve aldığım paranın hakkını vermek istiyorum’ diyen insanlarla bu yola devam etmemiz lazım” açıklamasını yapmıştı.
Parkomat uygulamasında çalışacak personelin işe alımı için İŞKUR üzerinden ilana çıkan Büyükşehir Belediyesi, 527 başvuru arasından yaptığı değerlendirmeyle mülakata girmeye hak kazanan 225 kişiyle 3031 Ocak tarihlerinde 2 gün süreyle mülakatlar gerçekleştirdi. Mülakatlar sonucunda 27’si kadın, 65’i erkek toplam 92 kişi, işe alınmaya hak kazandı.

Personele kullanacakları cihazların eğitimi verildi
İşe alınmaya hak kazanan personele, iş sırasında kullanacakları teknolojik cihazların eğitimi verildi. Cihazın teknik özellikleri ve kullanım şartlarının detaylı anlatıldığı eğitimde, personel de ellerindeki cihazlarla uygulamalı olarak gösterilen adımları izledi. Kullanılacak sisteme göre cihazlarda personel ve peronlar tanımlanmış olacak. Personel, araç plakası, park ediş saati ve peron kodunun üzerinde yazılı olduğu fişleri cihazdan elde ederek, aracını park eden sürücülere teslim edecek.
Eğitime katılan 27 kadın personelden ikiz çocuk annesi Tuğba Aytekin, bir arkadaşı aracılığıyla personel alımı ilanından haberdar olduğunu belirterek, “23 senedir iş arıyordum. Bir arkadaşım vesilesiyle haberdar oldum. ‘8 saat ayakta durman gerekecek, yapabilir misin’ dediler, ben de ‘Yaparım’ dedim. Bu konuda biz kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyan Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
20 yaşındaki Zehra Ölmez de daha önce tekstil sektöründe ve çeşitli mağazalarda çalıştığını, İŞKUR üzerinden parkomatta çalışmak için başvurduğunu belirterek, “En son tekstilde çalıştığım için İŞKUR’luydum. Sonra böyle bir iş çıktı karşıma, başvurdum. İki kez mülakata girdim, kabul edildim. ‘Erkek işi’ deniyor diye kadınların yapamayacağı bir şey değil. Biz kadınlar da istediğimiz sürece her işi yapabiliriz” dedi.

MERSİN

11 Şubat 2020 Salı

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