Ameliyat olabilmek için kırtasiye ürünleri satıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan omurilik hastası kadın, ameliyat olabilmek için eşi ile birlikte kırtasiye ürünleri satıyor.

Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Kamil Çavuş ve eşi Gülay Çavuş, maddi açıdan zor günler geçirmeleri nedeniyle kırtasiye ürünleri satarak ameliyat parası biriktiriyor.

Gülay Çavuş adlı kadın daha önce omuriliğindeki rahatsızlıktan dolayı iki kez ameliyat olmuş. Tam iyileşemeyen kadın, İstanbul’da yakında 3. ameliyatını olacak.

Eşi emekli olmadığı için ve sigorta primlerini güçlükle yatırdığı için maddi açıdan zor durumda kaldıklarını belirten Gülay Çavuş, ellerinde kırtasiye ürünleri satarak İstanbul’daki masrafları için para biriktirdiklerini söyledi. Gülay Çavuş, “Omurilik hastasıyım. Yatay protez kemik nakli olmam gerekiyor. Daha önce iki ameliyat oldum. 3. ameliyatı olmak zorundayım. Yoksa doktorlar felç kalabileceğimi söyledi. Bu ameliyata gidince İstanbul’da kalacak yerimiz yok. Otelde kalsak ya da ev tutsak gideri karşılayacak durumda değiliz. İstanbul’da Baltalimanı Kemik Hastanesinde tedavi göreceğim. Kimseden karşılıksız para istemek yerine kırtasiye ürünleri satıyoruz. Tarsus ve Mersin’deki odalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları alacakları kırtasiye ürünlerini bizden alırsa, büyük hayra girerler. Ben de bu destekle 3. ameliyatımı olup sağlığıma kavuşmak istiyorum” dedi.

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