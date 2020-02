Mezitli gönüllü serası ihtiyaç sahipleri için üretiyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi gönüllü serası ihtiyaç sahibi vatandaşlar için üretmeye devam ediyor. 5 yılı aşkın bir süredir gönüllü olarak ürettiği ürünleri Mezitli Belediyesi aşevine bağışlayan emekli Salman Kalender, kış aylarında da boş durmuyor.

Eski Mezitli yolu üzerinde Mezitli Belediyesi tarafından oluşturulan yaklaşık 4 dönümlük sera alanında, üretim yapan Kalender, “Ülkesini, kentini seven insanlar üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Çevreden gelenler, arkadaşlarım yaptıklarımı imkansız görüyor ama elimizi taşın altına koymazsak hiçbir şey başaramayız. Benim elimden bu ürünleri üretmek geliyor onu yapabiliyorum. Başka bir arkadaşımız başka bir üretim yapar ve o ihtiyacı giderir. Dayanışma, toplumsal birliktelik ancak böyle sağlanır” diye konuştu.

Kendisine verdiği destek nedeniyle Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür eden Kalender, “Başkanımız birlikteliğe ve dayanışmaya büyük önem veriyor. Onun bize sağladığı imkanlar ve motivasyon bizi daha fazla şeyler yapmaya sevk ediyor. Bizim bu birlikteliği daha da artırarak farklı alanlara yaymamız gerekiyor. Gerçek yurtseverlik budur diye düşünüyorum” dedi.

Vatandaşların belediyeye olan güveni ile büyük başarılar elde ettiklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “En zor gönül işi ve güvene dayanan işlerdir. Güveni sağlamak gerek belediye tüzel kişiliği gerek belediye başkanı olarak en zor şeydir. Bunu çözdüğünüz zaman birçok şeyi çözüyorsunuz. Göreve geldiğim yaklaşık iki yılda başardığım en iyi iş halkın güvenini sağlamaktır. İlk aday olduğumuzda ‘bu belediye halkın belediyesi olacak, belediye başkanı da halkın başkanı olacak’ demiştim. Biz Mezitli’de belediyeyi halkın belediyesi yaptık ve başkan da halkın başkanı oldu" şeklinde konuştu.

En büyük projesinin gönüllüleri harekete geçirmek olduğunu ifade eden Tarhan, “Gönüllülerimiz harika işler başarıyorlar. Gönüllü evlerimizde çocuk okutmaktan sosyal dayanışmaya kadar onlarca proje başarıyla yürüyor. Gönüllü seramızda da Türkiye’ye örnek olacak bir dayanışmaya imza atılıyor. Bu çerçevede eski Mezitli yolunda yaklaşık 4 dönümlük bir alanı asker emeklisi bir arkadaşımıza tahsis ettik. Bu arkadaşımız orada her türlü sebzeyi yetiştiriyor. Bizden hiçbir talebi yok" diye konuştu.

Projenin ikinci halkasında ise üretilen her türlü sebzeyi Mezitli Belediyesi aşevine verdiklerini kaydeden Tarhan, “Belediye aşevi orada üretilen sebzeleri değerlendiriyor, dar gelirli, yoksul ailelere direk evlerinde yemek olarak veriliyor. Yani sivil inisiyatif dediğimiz gönüllünün emeği ve ürettiği, dar gelirli vatandaşın aşı olmuş oluyor. Bu, Türkiye’de yok. Hiçbir belediyede yok. Aşevi yapan var ama bizim gönüllü serası aşevinin tamamlayıcısı konumunda. Bunu çoğaltacağız. Her kim bu amaçla gönüllü olarak yer isterse yer veririz ve sebze üretimini sağlatırız” dedi.

