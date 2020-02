Mezitli’de 650 kadın, ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor

– Mezitli Belediyesinin hayata geçirdiği kadın üretici pazarlarında, 650 kadın, ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadın üretici pazarları ile kadınların artık daha güçlü durduklarını ve hem üreticinin hem tüketicinin kazandığını söyledi.

Mezitli Belediyesinin; Atatürk, Yenimahalle, Özgecan, Akdeniz, Eski MezitliEsenbağlar, Davultepe, Tece, Cemilli ve Akarca’da açtığı 9 kadın üretici pazarında, mevsimine göre tamamı kadınlar tarafından üretilen meyve ve sebzeler, el ürünü erzak, dikiş nakış ve hediyelik eşya gibi çok sayıda ürüne ulaşmak mümkün. Özellikle Anneler Günü, Sevgililer Günü gibi özel günlerde sevdiklerine çok özel hediye vermek isteyenler Kadın Üretici Pazarı tercih ediyor.

Sıkma, börek, zeytin, peynir ve reçel türleri ile kahvaltı ve yemek imkanlarının da bulunduğu kadın üretici pazarları, sosyal bir işlevi de yerine getiriyor. Vatandaşlar, kahvaltının yanı sıra misafir ağırlamalarını da pazarda yapmayı tercih ediyor.



“Kadınlarımız artık daha dik ve güçlü duruyorlar”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, kadın üreticilerin bu pazarlarda kendi yetiştirdikleri ürünleri sattıklarını belirtti. Tarhan, “Mersin’in her köşesine kadın üretici pazarı açmaya çalıştık. Bugün 9 farklı kadın üretici pazarımızda 650 kadınımız ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırma şansı buluyor. Kadın Üretici Pazarı açmaya karar verirken iki tarafında talebini dikkate alarak yapıyoruz. İlki; burada çalışmak isteyen kadınların olup olmadığına, ikincisi de burada böyle bir potansiyel olup olmadığına bakıyoruz. Burada tezgah açan kadınlarımız ekonomik olarak daha güçlü olacaktır. Kadınlarımız ekonomik olarak güçlenmedikçe ne siyasi ve toplumsal olarak daha güçlü olabilir ne de artık görmek istemediğimiz kadına şiddet ve cinayetin önüne geçilebilir. Geçtiğimiz 6 yılda bunun çok faydasını gördük. Kadınlarımız artık daha dik ve güçlü duruyorlar. Kadınlarımız güçlenmedikçe Türkiye’de siyasi yönden de herhangi bir yere varmamız mümkün değil. Kadınlarımıza her zaman destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Mezitli Belediyesi olarak insana dokunan projelere ağırlık verdiklerini söyleyen Tarhan, "Hayata geçirdiğimiz projelerden en önemlisi Kadın Üretici Pazarlarımızdır. Üretici pazarımızdaki kadınlar arasında araba ve konut sahibi olanlar var. Daha geçtiğimiz hafta bir kadınımız daha arabasını aldı ve önünde birlikte fotoğraf çektirdik. Çocuklarını okutarak, ailesine destek olanlar bulunuyor. Kadınlar olmazsa, demokrasi olmuyor. Demokrasinin başlangıç noktası ailelerdir. Ailenin temeli de kadınlarımızdır. Bu başarımızı Mezitli’den tüm Türkiye’ye gösteriyoruz. Kadınlar isterse neler yapabiliyormuş bunu herkes Mezitli’den gördü” diye konuştu.



“Hem üretici hem tüketici kazanıyor”

Ürünlerin üreticiden tüketiciye en taze, sağlıklı ve ucuz şekilde ulaşması için her türlü tedbiri aldıklarına vurgu yapan Tarhan, “Tek bir amacımız var; Mezitli’de yaşayan insanların mutlu olması. Onları mutlu edecek her türlü değişikliği ve yeniliği yerine getireceğiz. Hem üretici hem tüketici kazanıyor. Pazarlarımızda son dönemde bir değişiklik yaparak bir üst fiyat belirledik. Bunu da değişik platformlarda ilan ediyoruz. Pazarda bulunan kadınlarımız bu fiyatın üzerine çıkamıyorlar ve pazara gelenler de hangi ürünün kaça satılacağını bilerek geliyorlar. Vatandaşımıza en taze ürünleri en ucuz fiyata ulaştırabilmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Burada olduğu gibi eğer üreticiden ve tüketiciden talep gelirse kadın üretici pazarlarının sayısını artıracağız” ifadelerini kullandı.

