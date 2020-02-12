Başkan Gültak, fedakar şoförleri ödüllendirdi

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için Mersin’den toplanan 11 kamyon dolusu temel ihtiyaç malzemesini bölgeye ulaştıran ve tonlarca malzemeyi araçlardan bizzat indirip deprem mağdurlarına teslim eden şoförleri çeyrek altınla ödüllendirdi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak’ın çağrısıyla Elazığ depremi sonrasında depremzedeler için toplanan 11 kamyon gıda, giysi, battaniye ve elektrikli soba gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan konvoy yola çıkmıştı. Saatler süren yolculuğun ardından kamyonları bölgeye ulaştıran Akdeniz Belediyesi personeli olan 13 şoför; tonlarca malzemenin kamyonlardan indirilmesini de bizzat kendileri yaptı. Deprem bölgesine giden personelin bu fedakarlığını duyan Başkan Gültak, bu davranışı karşılıksız bırakmadı ve 13 personeli birer çeyrek altınla ödüllendirdi.



“Fedakarca çalışan personelimizin daima yanındayım”

Elazığ’a yardım konvoyunu ulaştıran şoförleri makamında ağırlayan Gültak, gösterdikleri özveriden dolayı şoförlere teşekkür etti. Gültak, “Deprem mağduru vatandaşlarımız için yaptığımız çağrının ardından kısa bir zamanda 11 kamyon dolusu temel ihtiyaç malzemesini toplayıp Elazığ’a gönderdik. Kızılay ve AFAD ile işbirliği içerisinde depremzede insanlarımıza bu malzemeleri ulaştırdık. Bunda sizlerin emeği ve katkısı da çok büyük. Yol uzundu, yoruldunuz. Kamyonlar dolusu malzemeyi deprem bölgesine ulaştırmakla yetinmeyip, bir de orada tek tek ellerinizle indirip yetkililere teslim ettiniz. Bu duyarlılığınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Özveriyle çalışan, mesaisine uyan, güler yüzlü çalışanlarımızın daima yanındayım, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” dedi.

Başkan Gültak, konuşmasının ardından 13 şoföre birer çeyrek altın hediye etti.

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