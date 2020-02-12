KKTC 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Mersin’de Bir söyleşiye katılmak üzere Mersin’e gelen Eroğlu, Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bir söyleşiye katılmak üzere geldiği Mersin’de Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

KKTC 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yarın Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde katılacağı söyleşi çerçevesinde bugün Mersin’e geldi. Söyleşide Mersin halkıyla buluşarak deneyimlerini aktaracak olan Eroğlu’nun ilk durağı Mersin Valiliği oldu. Vali Ali İhsan Su tarafından sahil valilik binası önünde karşılanan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından makama geçti.



“Devlet görevinde olmak hem mutluluk hem de biraz zordur”

Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada kendisini kabul ettiği için Vali Su’ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Devlet görevinde olmanın hem mutluluk hem de biraz zor olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Özellikle sorumlu mevkilerde olup sorumluluklarını yerine getirmek hem beceri ister hem sabır ister. Dolayısıyla valimize başarılar diliyorum. İnşallah Mersin halkı, değerli valimizden çok yararlar görecektir, çok faydalar sağlayacaktır. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Vali Su da Eroğlu’nu Mersin’de misafir etmekten büyük bir onur duyduklarını söyledi.

Ziyaret, Eroğlu ve Su’nun birbirlerine karşılıklı hediye takdiminin ardından basına kapalı olarak devam etti.

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