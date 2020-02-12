Eski karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Mersin'de işe gitmek için evden çıkan eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldürmekten tutuklanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Kararı mahkeme heyetinin kadın hakimi açıklarken, sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı

Mersin'de işe gitmek için evden çıkan eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldürmekten tutuklu yargılanan şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararı mahkeme heyetinin kadın hakimi açıklarken, sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı. Olayı izleyip, müdahale etmeyen 3 tutuksuz sanığa da beraat kararı verildi.

Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Murat Ceritoğlu, tanıklar, Filiz Kaplan'ın çocukları Selcan ve Gökhan Kaplan ile kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığın kullandığı kiralık aracın GPS kayıtlarını açıkladı. Kayıtlara göre Murat Ceritoğlu'nun kiraladığı araçla olaydan önce de birçok kez eski eşinin evinin bulunduğu sokağa gittiği ve eşinin çalıştığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yakın bölgelerden de sürekli geçtiği belirtildi.

Sanık Murat Ceritoğlu, 24 Haziran 2019'da kızından para almak için eşinin bulunduğu evin oraya gittiğini belirterek, "Ayın 26'sındakini hatırlamıyorum. Diyecek bir şeyim yok. İğne ile cezalandırma varmış. Öyle bir şey varsa ben istiyorum" dedi.

Savcı, tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklara beraat istedi. Duruşmada iddia makamı da mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanık Murat Ceritoğlu'nun olayı 'tasarlayarak, kasten' yaptığını belirterek, ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını ve iyi hal indirimi uygulanmamasını istedi. Ayrıca savcı, tutuksuz yargılanan 3 sanığın da olaya direkt etkisi olmadığından beraatını talep etti.

Filiz Kaplan'ın kızı Selcan Kaplan, şahısların en ağır cezayı almasını, beraatları istenen şahısların da tutuklanmasını istedi.



"Hayat eksik devam ediyor"

Filiz Kaplan'ın oğlu Gökhan Kaplan da kendileri için hayatın eksik devam ettiğini belirterek, "Bu canilerin hep birlikte hareket ettikleri ortadadır. Hepsinden şikayetçiyim. Bu olayda hepsinin parmağı vardır. Diğer sanıkların da en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaplan'ın kardeşleri de bütün sanıklara en ağır cezanın verilmesinin isteyerek, adalete güvendiklerini söylediler.

Müşteki avukatları bütün sanıkların ceza almasını talep ederek, "İddia makamının tutuksuz sanıklar için istediği beraat kararını kabul etmiyoruz. Şahıslar birlikte hareket etmişlerdir. Sürekli bu olaydan haberimiz yok diyorlar. Peki olay olurken neden engellemediler. Olay olduktan sonra öldürülen Filiz Kaplan'a neden yardım etmediler. Hiçbir şey yapmadıkları gibi bir de olaydan sonra gidip birlikte içtiler. Biz her birinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Heyetin kadın hakimi tarafından açıklanan karara göre, Murat Ceritoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, iyi hal indirimi uygulanmadı. Tutuksuz yargılanan 3 kişiye ise beraat kararı verildi.

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