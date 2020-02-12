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Kültür Parkta 25 seyyar satıcıya araç verildi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Parkta satış yapacak 25 seyyar satıcıya modern araçlar vererek, satış yapacakları noktaları belirledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kültür Park'ta yer gösterilen seyyar esnafı ziyaret ederek, araçlarını inceledi.

Kültür Parkta 25 seyyar satıcıya araç verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Parkta satış yapacak 25 seyyar satıcıya modern araçlar vererek, satış yapacakları noktaları belirledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kültür Park’ta yer gösterilen seyyar esnafı ziyaret ederek, araçlarını inceledi.
Kent temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için başlatılan “Kenti Mis” projesi kapsamında daha düzenli, temiz ve modern bir Mersin için seyyar satıcılara Kültür Parkta düzenli bir şekilde satış yapmaları için yer gösterildi. Seyyar satıcıların, Büyükşehir Belediyesinin izin verdiği standartlara göre yaptırdıkları arabaları da esnafa teslim edildi.

“Sahilimizi esnafımıza teslim edeceğiz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kültür Parkta yer gösterilen seyyar satıcıları ziyaret ederek, araçlarını inceledi. Esnafla sohbet eden ve sahilin temizliğini, düzenini sağlama konusunda gayret göstermelerini rica eden Başkan Seçer, “Sahilimiz düzenli olsun. Sahilimizi esnafımıza teslim edeceğiz. Burada seyyar esnaf olmak sadece kendi ürünlerinizi satmak anlamına gelmiyor, buraya sahip çıkmak anlamına da geliyor. İnsanlar buraya çocuklarıyla hoşça vakit geçirebilmek için geliyor. Dolayısıyla biz bunu cezai, polisiye tedbirlerle sağlayamayız, bunu siz sağlayacaksınız. Burada temizliği, titizliği, huzuru, güveni siz sağlayacaksınız” dedi.

“Biz istiyoruz ki, insanlar sahile gelsin, çocuklarıyla kendini iyi hissetsin”
Sahilin insanların aileleri ile hoşça vakit geçirmek için geldikleri noktalardan biri olduğunu vurgulayan Seçer, vatandaşların daha düzenli ve temiz bir sahilde hoşça vakit geçirerek sahilden mutlu ayrılmalarını istediklerini ifade etti. Seçer, “Biz istiyoruz ki, insanlar gelsin, gülsün, neşelensin, çocuklarıyla kendini iyi hissetsin. Ondan sonra deşarj olsun evine gitsin istiyoruz ama herkes buraya gelip tezgah kuruyor, burası curcunaya dönüyor, etraf pislikten geçilmiyor. Çay ocakları, mısırcılar, çerezciler, ay çekirdeği satanlar, bu yakışmıyor. Ne kente yakışıyor ne bize yakışıyor. Araçlarınız gayet de şık olmuş. Bundan sonra daha düzenli olacak. Bereketli olsun” diye konuştu.

Esnaf, düzenli ve hijyenik koşullarda satış yapacak
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, esnaf dernekleri koordinesiyle seyyar satıcılık yapan esnafın düzensiz konuşlanmasından kaynaklanan görüntü kirliliğinin ve sağlıksız satışın önüne geçmek amacıyla harekete geçti. 25 seyyar esnafa Kültür Parkta düzenli bir şekilde satış yapmaları için yer gösterildi. Seyyar satıcılar, satış yapacakları arabalarını Büyükşehir Belediyesinin izin verdiği standartlara göre yaptırdı. Bu araçlarla seyyar satıcıların daha düzenli ve hijyenik koşullarda satış yapmaları sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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