Mut Belediye Başkanı Şeker: "Su zammından vatandaş rahatsız"

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, yılbaşından itibaren suya yapılan zamdan vatandaş rahatsız olduğunu söyledi.

Belediye meclis üyelerinin gündem dışı söz alarak meclise taşıdığı su zamları konusunda açıklamalarda bulunan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, tarifelerin fazla olduğunu söyledi.

Konunun Büyükşehir Belediye Meclisinden geçtiğini ve kendisinin ret oyu verdiğini ifade eden Şeker, “Yüzde 100 zam, Büyükşehir Meclisinden çoğunluğun onayıyla yapılmıştır. Bu Mut’un daha önceki kullanımına göre yüksek oranda bir artış. Ama neticede alışılagelmişin çok üstünde, farklı bir şekilde zam geldiği için de vatandaş rahatsız” dedi.

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