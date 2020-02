Derviş Eroğlu: “Ana vatansız KKTC olmaz” Bir söyleşiye katılmak üzere Mersin’e gelen KKTC 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaretinde, Türkiye ve KKTC’nin tek millet, iki devlet olarak uyum ve işbirliği içerisinde bugünlere geldiğini söyledi Eroğlu: “Türkiye Cumhuriyeti olmadan bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşamak mümkün değil”

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son günlerde Türkiye’ye karşı yaptığı çıkışları Mersin’de değerlendirdi. Eroğlu, “Türkiye bizim ana vatanımızdır. Ana vatansız KKTC olmaz. Türkiye Cumhuriyeti olmadan bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşamak mümkün değil. Türkiye ne kadar güçlüyse biz o kadar huzurluyuz” dedi.

Bir söyleşiye katılmak üzere Mersin’e gelen KKTC 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i makamında ziyaret etti.



“Tek millet, iki devlet uyum içerisinde bugünlere gelmiştir”

Ziyarette konuşan Eroğlu, 1571’den sonra Osmanlı’nın o topraklara gönderdiği ana vatanın insanlarından olduklarını belirterek, “Dolayısıyla tek millet, iki devlet ve bu iki devlet uyum içerisinde, işbirliği içerisinde bugünlere gelmiştir. 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması, garantör olması ve tek başına müdahale hakkını elde etmesiyle 1974 Barış Harekatının gerçekleştirilmesi bizim bugünlere gelmemizde çok büyük anlam taşımakta. Mersin de bu vesileyle bizim için çok önemlidir. Çünkü Kıbrıs’a gelen bütün askerler Mersin Limanı'ndan Kıbrıs’a uğurlanmışlardır” ifadelerini kulandı.



“Ana vatansız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmaz”

Türkiye’yi ana vatan olarak gördüklerini kaydeden Derviş Eroğlu, şunları söyledi:

“Ana vatansız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmaz. Türkiye Cumhuriyeti olmadan bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşamak mümkün değil. Nitekim bunu 1974’te gördük, bugün de görüyoruz. Çok şükür bugünlere geldik. Bir devletimiz var. Dünya bugün tanımazsa yarın eninde sonunda mutlaka tanıyacak, ona inanıyoruz. Türkiye ne kadar güçlüyse biz o kadar huzurluyuz. Gelecek endişesi olmadan varlığımızı sürdürürüz” diye konuştu.



“Zaman zaman çatlak sesler çıkabilir ama Kıbrıs Türkünün bu şekilde düşündüğü anlamına gelmez”

“Zaman zaman çatlak sesler çıkabilir” diyen Eroğlu, her toplumda, her ülkede olan seslerin KKTC’de de zaman zaman çıktığını dile getirerek, “Ama bu Kıbrıs Türkünün bu şekilde düşündüğü anlamına gelmez. İstisnalar hariç. Dolayısıyla yarınlarda da birlikte olacağımız inancı içindeyiz. Biz hep ana vatanyavru vatan ilişkilerinin kardeşlik ilişkileri içinde devam ettirilmesinden yanayız. Mersin de bizim için çok önemli. Türkiye’nin mutlaka çıkarma yapacağına inanıyordum. O mutlu anı da yaşadık. Savaşın gerçek yüzünü cephe gerisinde gördük. 74 Barış Harekatına gelene kadar yaşadıklarımız da var. Onları da yaşadık. Ben hep şunu söyledim gençlere; ‘Kıbrıs Türkü 1974 harekatıyla toplu mezarların eşiğinden dönmüştür’. Gerçek odur. 15 Temmuz 1974 darbesinin planı önce Kıbrıs komünistlerini, sonra tüm Türkleri yok etmekti. Ama öyle bir darbe vurduk ki onlara, devlet sahibi olduk. Kötü komşu bizi devlet sahibi yaptı” şeklinde konuştu.



Başkan Seçer: “Kağıt üzerinde iki ayrı devletiz ama kalp olarak tek devletiz”

Başkan Vahap Seçer de, “Coğrafi olarak aynı kaderi paylaştığımız, kağıt üzerinde iki ayrı devlet ama ruh olarak, kalp olarak tek devletin, aynı anlayışın, iki kardeş ülkenin mensupları olarak bir aradayız. Her zaman bizim için önemli bir yeri olan KKTC dün olduğu gibi bugün de yarın da aynı hüviyetini koruyacak. Oradan iyi haberler aldığımız zaman, orada iyi gelişmeler olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz. İnsan ailesinin de kardeşinin de hep iyi olmasını ister, iyi haberler alınmasını ister. Biz de öyle değerlendiriyoruz, öyle hissediyoruz” dedi.



“KKTC ile her zaman iyi ilişkiler içinde olmayı istiyoruz”

Mersin’in mesafe olarak adaya son derece yakın olduğunu vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:

“Mersin bölgenin en önemli, en değerli şehirlerinden bir tanesi. Hem coğrafi açıdan hem stratejik açıdan hem ekonomik açıdan Türkiye’nin göz bebeği bir yer. Belediye Başkanı olarak sadece ülkem adına değil, şehrim adına da KKTC ile kardeşlerimizle her zaman iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ediyorum. Bugün burada olmanızdan dolayı çok gurur duyuyorum, çok övünç duyuyorum, çok mutluyum.”

Ziyaretin sonunda Başkan Seçer, KKTC’nin üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na Mersin’i simgeleyen bir tablo hediye etti.

