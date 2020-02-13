Kaymakam Emiroğlu, şaman davulu çalıp Doğu Türkistan’a selam yolladı

Silifke Belediye Kültür Merkezinde Taşeli Kültür ve Sanat Derneğinin düzenlediği “Bir Türkü Ozan Bir Nefes İnsan” konulu Türk Halk Müziği Konserine katılan Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, çaldığı şaman davulu ile Doğu Türkistan’a selam gönderdi.

Taşeli Kültür ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği topluluğu Silifkelilere konser verdi. Cihangir Akdemir'in şefliğinde düzenlenen konserde bir birinden farklı türküler seslendirildi.

Konserin sonunda ise sahneye Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu çıktı. Cihangir Akdemir’e yeni yaptırdığı şaman davulu ile Dombra çalan Emiroğlu, Doğu Türkistan’a selam söyledi, Onların her zaman aklımızda ve kalbimizde olduğunu ifade etti.

Kaymakam Ersin Emiroğlu yaptığı konuşmasında, “Ritim sazları seven bir insanım özel hayatımda. Cihangir hocamızla bir sohbetimde bir şaman davulu alacağımı ifade ettim. Bununla ilgili de bir web sayfası buldum. Hatta o web sayfasının kurucusunu da sosyal medyadan eklemiştim ama Cihangir hocam şaman davulunu ben yaparım dedi. Sağolsun çok da güzel yaptı. Bu motiflerin anlamını da kendisinden öğrendim. Bizim belki elimiz Türkistan’da değil, oradaki soydaşlarımızın üzerinde değil, ama bu salonda, Silifke’de ve tüm Türkiye’de gönlümüz ve dualarımız onlarla. Allah orada ölenlerin hepsine rahmet eylesin diliyorum” dedi.

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