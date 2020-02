İstiklal Caddesinden Tren Garına kadar çöp topladılar

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde çevre dostu bir kent için başlatılan “Kenti Mis” etkinlikleri çerçevesinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar ve temizlik görevlileri, bandonun çaldığı müzikler eşliğinde İstiklal Caddesinden Tren Garına kadar çöp topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin başlattı ‘Kenti Mis’ etkinlikleri kentin farklı noktalarında düzenlenen programlarla devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesinin temizlik ekipleri, Çevre Mühendisleri Odası, Mersin Çevre ve Doğa Derneği ve STK’ların katılımıyla temiz bir çevre için farkındalık yürüyüşü yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir ve Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can’ın katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi Bandosunun müzikleri eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca Tren Garına kadar devam etti. Esnafın ve vatandaşların ilgiyle izlediği yürüyüş ekibi, mavi yeşil yeleklerini giyerek, ellerinde çöp toplama maşaları ile etraftaki çöpleri topladı.

Tren Garına kadar çöp toplayarak yürüyüşünü tamamlayan grubu, halk dansları ekibi karşıladı. Vatandaşların eşlik ettiği dans ekibi, müzik ve davul eşliğinde performans sergiledi.



“Kentin her bölgesini temizlemeye gayret ediyoruz”

Yürüyüş boyunca ekibe eşlik ederek çöp toplayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Halisdemir, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentin her bölgesinde temizlik faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde yürütmekteyiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, kentin temizliğine çok önem vermekte. Bu nedenle kentin temizliğinde gerek kadın personelin alınması gerek teknolojik cihazların alınmasıyla kentimizin mis gibi olmasını istediği için ‘Kenti Mis’ sloganıyla bu haftayı ‘Temizlik Etkinliği Haftası’ olarak ilan ettik. Kentimizin çeşitli yerlerinde faaliyetler yürütmekteyiz. İstiklal Caddesinde sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumundan vatandaşlarımızla, halkımızla, Genel Sekreter Yardımcımız Ali Rıza Bey ile birlikte bir farkındalık yürüyüşü planladık” dedi.



“Halkımızdan tek isteğimiz var, lütfen bize destek olun”

Büyükşehir Belediyesi olarak kentin her noktasının temiz olması için çalıştıklarını ifade eden Halisdemir, “Biz elimizden geldiğince kentin her bölgesini temizlemeye gayret ediyoruz. Halkımızın da bize destek vermesini istiyoruz. Bu nedenle bir farkındalık etkinliği düzenledik. Biz kentin temizliğine çok önem veriyoruz. Kentin temizliği, kentin kalitesini artıracaktır. Halkımız kaliteli bir yaşam sürdürmek zorundadır. Biz de bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız ama halkımızdan tek isteğimiz var, lütfen bize destek olun” çağrısında bulundu.

