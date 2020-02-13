Tarsus’ta işitme engelli gençlere EKPPS kursu

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu, Engelliler Çalışma Grubu tarafından İşitme Engelli Gençlere Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursu verildiğini bildirdi.

Tarsus’ta yaşayan İşitme Engelli Gençler için yaptıkları proje kapsamında Türkçe Öğretmeni Dilara Şahin ile Tarsus Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 2 öğrenci ile İşaret Dili Tercümanı Bedia Dinçkuyu da derse katılarak destek verdiklerini kaydeden Başkan Cerrahoğlu, “Engelliler Çalışma Grubu tarafından İşitme Engelli Gençlere EKPSS kursu vermeye başladık. Kurslara katılım çok güzel ve öğrenciler çok memnunlar. Kursumuzda gönüllü eğitmenlik yapan öğretmenlerimize ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyor, gençlerimize başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

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