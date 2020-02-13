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MTB Başkanı Özdemir: “Konteyner Limanı Projesi Mersin’e aittir” MTB Başkanı Abdullah Özdemir, ‘2020 ...

İHA

– Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, daha önce 'Mersin Konteyner Limanı' olarak adlandırılan projenin, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 'Doğu Akdeniz bölgesinde yer tespiti yapılacak' şeklinde yer aldığını belirtti. Projenin Mersin'e ait olduğunu vurgulayan Özdemir, "Yer tespitinin Mersin olarak yeniden tespiti için şimdiden harekete geçmezsek, Doğu Akdeniz'de yer alan Adana ve Hatay gibi iller bu projeye sahip çıkmak isteyecektir" dedi.

MTB Başkanı Özdemir: “Konteyner Limanı Projesi Mersin’e aittir” MTB Başkanı Abdullah Özdemir, ‘2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, Konteyner Limanı ile ilgili Doğu Akdeniz bölgesinde yer tespiti yapılacağının açıklandığını belirterek, Mersinlilerin tek vücut olması çağrısında bulundu.

– Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, daha önce ‘Mersin Konteyner Limanı’ olarak adlandırılan projenin, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda ‘Doğu Akdeniz bölgesinde yer tespiti yapılacak’ şeklinde yer aldığını belirtti. Projenin Mersin’e ait olduğunu vurgulayan Özdemir, “Yer tespitinin Mersin olarak yeniden tespiti için şimdiden harekete geçmezsek, Doğu Akdeniz'de yer alan Adana ve Hatay gibi iller bu projeye sahip çıkmak isteyecektir” dedi.
Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Özdemir, bir açıklama yaparak, 12 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan ‘2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Mersin’i doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren projeleri değerlendirdi. Özellikle Doğu Akdeniz’de yapılması planlanan Konteyner Limanına dikkat çeken Özdemir, Mersinlilerin projeye sahip çıkmalarını istedi.

Konteyner Limanı için Doğu Akdeniz’de yer tespiti yapılacak
Özdemir, ‘2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan Mersin’i ilgilendiren projeleri sıraladı. Buna göre; KonyaKaramanNiğdeMersinAdanaOsmaniyeGaziantep demiryolu hattı tamamlanarak imalat sanayi sektörlerinin Adana, Mersin ve İskenderun limanlarına erişimi kolaylaştırılacak. Bu çerçevede, AdanaMersin 3. ve 4. hat yapımı ile 1. ve 2. hat rehabilitasyonu, Çukurova Havalimanı Bağlantısı projesinde yapım çalışmalarına başlanacak.
Doğu Akdeniz bölgesinde, Ortadoğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteyner limanı inşa edilecek. Bu kapsamda, Doğu Akdeniz bölgesinde yer tespiti yapılacak ve etütproje çalışmaları tamamlanacak.

Çukurova Havalimanı tamamlanacak
Yıllık programda, Çukurova Havalimanın tamamlanacağı, ana demiryolu şebekesiyle bağlantısının sağlanacağı da açıklandı. Çukurova Havalimanının devam eden altyapı işlerinde yüzde 65 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşılacağı, üst yapı tesislerinin ise KÖİ (KamuÖzel İşbirliği) kapsamında ihalesine çıkılacağı kaydedildi. Ayrıca, Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunun da tamamlanacağı ifade edildi.
Akdeniz Sahil Yolunun 21 kilometrelik kesiminde çalışmaların tamamlanacağı da belirtilen yıllık programda, Adana ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ile Ceyhan Endüstri İhtisas Bölgesinin, Yenice Lojistik Merkezi ile Mersin Limanına bağlantısına hizmet edecek olan Adana Güney Çevre Yolunun 6 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarının tamamlanacağı bilgisi yer aldı.

“Harekete geçmezsek diğer iller projeye sahip çıkmak isteyecektir”
Açıklamasında, özellikle Konteyner Limanı üzerinde duran Özdemir, “Kentimiz açısından büyük önem taşıyan bu projeler arasında Konteyner Limanı yatırımına ivedilikle odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilgili proje için 2020 yılı içerisinde ‘Doğu Akdeniz bölgesinde yer tespiti yapılacak ve etütproje çalışmaları tamamlanacaktır’ açıklaması geçmektedir. Oysa bu yatırım, 10. Kalkınma Planında ‘Mersin Konteyner Limanı’ olarak adlandırılmıştı. Kent olarak, yer tespitinin Mersin olarak yeniden tespiti için şimdiden harekete geçmezsek, Doğu Akdeniz'de yer alan Adana ve Hatay gibi iller bu projeye sahip çıkmak isteyecektir. Üstelik 11. Kalkınma Planı görüşmelerinde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Lütfi Elvan konu üzerine eğildiğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay projenin Mersin'e ait olduğunu zaten vurgulamıştı” ifadelerini kullandı.

“Konteyner Limanı Projesini kaybetmeyi Mersin olarak göze alamayız”
Limanın, Mersin ekonomisinin kalbi konumunda olduğunu vurgulayan Özdemir, limanın, Mersin açısından geleceğe dönük her projeksiyonun vazgeçilmez bir unsuru olduğunun da altını çizdi. Konteyner Limanı Projesi ile Mersin’in lojistik bir merkez olma konusunda önemli mesafe kat edeceğine işaret eden Özdemir, şöyle devam etti: “Ayrıca, liman kapasitesinin genişletilmesi artık Mersin için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda, uzun yıllardır yatırım planlarında yer alan bu projeyi kaybetmeyi Mersin olarak göze alamayız.”

“Tüm Mersin tek vücut olmalıyız”
Sadece Konteyner Limanı Projesi için değil, tüm yatırımlarda etkin bir lobi gücü oluşturulması gerektiğini belirten Özdemir, “Kentimiz açısından ‘Yıllık Program’da yer alan hedeflere ulaşılması, ayrıca bu programda yer almayan ancak Mersin'in ihtiyaç duyduğu yeni projeler kurgulanması, kent olarak tek vücut halinde hareket etmemize bağlıdır. Başta devletimizin sahiplenmesi olmak üzere, kentimizin tüm dinamiklerinin koordinasyon içerisinde çalışmasıyla bunu gerçekleştirecek güce sahibiz. Ancak bu vizyon ile Mersinimizin ekonomiden refah seviyesine, sosyal yaşantı kalitesinden istihdam ve gelir oluşturma kapasitesine kadar her alanda daha da gelişmesini sağlayabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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