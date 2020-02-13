Erdemli´de selden zarar gören yollar onarılıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle hasar gören yolların onarım çalışmaları devam ediyor.

Erdemli´de, geçen hafta meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında oluşan sel nedeniyle Alata Deresi taştı. Taşkın sonucu zarar gören yolların onarılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Bölgeye gönderilen İş makineleri ile yapılan çalışmalarda heyelan riski bulunan bölgelere de müdahale edildi. Yolda trafik ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Diğer yandan, geçen hafta yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle Erdemli'ye bağlı birçok mahalle ve yayla yollarında da hasar oluştuğu bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerince Gücüş-Sarılar yolu, Çamlı-Kösbucağı yolu, Sıraç-İçmeler yolu ile Nohutharmanı-Doğusandal yayla yolunda sürdürülen onarım çalışmalarının 3 gün daha süreceği bildirildi.





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