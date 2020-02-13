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Diplomalarını alan 54 Türk uzman Akkuyu Nükleer Şirketi'nde çalışacak

İHA

Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Moskova Nükleer Enerji Enstitüsü'nde (MEPhI) nükleer enerji alanında öğrenim gören üçüncü dönem Türk öğrenciler mezun oldu. Diplomalarını alan 54 Türk uzman Akkuyu Nükleer Şirketi'nde çalışacak.

Diplomalarını alan 54 Türk uzman Akkuyu Nükleer Şirketi'nde çalışacak

Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Moskova Nükleer Enerji Enstitüsü’nde (MEPhI) nükleer enerji alanında öğrenim gören üçüncü dönem Türk öğrenciler mezun oldu. Diplomalarını alan 54 Türk uzman Akkuyu Nükleer Şirketi'nde çalışacak.
54 mezun öğrenci, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin uzman yetiştirme programını başarıyla tamamladı. Şirketten iş teklifi alan tüm genç uzmanlar, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS personeli arasına katılacaklar. Diploma töreni, Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Moskova Nükleer Enerji Enstitüsü Rektörü Mikhail Strikhanov, Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, Akkuyu Nükleer A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Yuliya Zholobova, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdür Vekili İbrahim Halil Dere’nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende konuşan MEPhI Rektörü Mikhail Strikhanov mezunları tebrik ederek, “Bugün burada Rusya’nın ileri gelen üniversitelerinden biri ve Rosatom devlet kuruluşu için uzmanların yetiştirildiği temel üniversite olan Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Moskova Nükleer Enerji Enstitüsü diplomalarını takdim etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk nükleer güç santralini inşa etmekte olan Akkuyu Nükleer A.Ş. ile yürüttüğümüz verimli işbirliği çerçevesinde birkaç yıldır, Türkiye’nin nükleer sektörünün insan kaynakları potansiyelinin temelini oluşturan yüksek vasıflı uzmanları üniversitemizden mezun ediyoruz. Mesleki anlamda sürekli kendinizi geliştirmeniz ve çok iyi bir kariyer yapmanız için sizlere olanak sağlayacak olan derin bilgi ve deneyim edindiniz. Sizler, Türkiye’de bilim ve teknolojinin elit camiasını temsil edeceksiniz. Sizler ile tekrar karşılaşacağımızı, ama karşılaşacağımız yerin sizlerin çalışma yerleri olacağını düşünüyorum. Sizleri büyük bir gelecek bekliyor, hepinizi tebrik ederim" dedi.
Akkuyu Nükleer A.Ş İnsan Kaynakları Direktörü Yuliya Zholobova ise genç uzmanları şu sözlerle kutladı:
“Bugün MEPhI’den üçüncü dönem Türk uzmanları mezun oldu. Bundan dolayı biz de gururluyuz. Akkuyu Nükleerin uzman yetiştirme programından mezun olan öğrenciler, sadece şirketimizde çalışmakla kalmıyor, Rusya’da aldıkları eğitim, onların potansiyelini de ortaya çıkardı. Şöyle ki, genç Türk meslektaşlarımız, Rusya ve dünyada düzenlenen sektörel yarışmalarda birinci sıralarda yer aldı. Aranızda Akkuyu NGS’nin inşa edildiği Mersin'den olanlar var. Yakında evinize dönecek ve memleketinizde sevdiğiniz işte çalışacaksınız. Tüm dünyada milyonlarca insan, iyi ve ilgi çekici bir iş bulmak için memleketlerini terk ederken, sizin sayenizde memleketiniz olan Mersin, eğitimli ve gelecek vaat eden uzmanların çekim noktası haline geldi.”
Akkuyu Nükleer A.Ş Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, nükleer uzmanlara olan talebin giderek artarken nükleer sektörün ise enerji alanındaki en gelecek vaat eden sektör olduğunun altını çizdi. Frolov, “Bu sene Rusya ile Türkiye arasındaki hükümetlerarası anlaşmanın imzalanmasının 10. yılını kutluyoruz. Ülkelerimiz Türkiye’deki ilk nükleer güç santralinin inşası konusunda 2010 yılında anlaşma sağladı, 2011 yılında da Türk vatandaşları arasından uzmanlar yetiştirmeye başladı. Günümüzde ileri teknolojiyi barındıran nükleer sektörde çalışmak prestijlidir ve gelecek vaat etmektedir. Nükleer teknolojilerin kullanılması, ekonominin sürdürülebilir şekilde kalkınmasını sağlar. Nükleer santraller, karbon emisyonlarını ortadan kaldırmakla kalmıyor, ekonomi için de istihdam oluşturması, yetkinliklerin ve bilimin geliştirilmesi, GSYİH’nin büyümesi ve enerji güvenliğinin sağlanması gibi doğrudan ve önemli etkiler oluşturmaktadır. Nükleer uzmanlara gelişmekte olan tüm ülkelerde ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun verilerine göre, şu anda 18 ülkede yapım aşamasında 55 yeni reaktör bulunuyor. Nükleer kulübe girip ek kapasite geliştirmek isteyen ülkelerin sayısı sürekli olarak artmaktadır. Mezunlarımız Akkuyu NGS’de çalışacak, Türkiye’nin nükleer enerji tarihinde öncü olacak ve yakında şirketimizde başarılı bir şekilde çalışan genç meslektaşlarına katılacaklar" ifadelerini kullandı.

Özlem Arslan kırmızı diploma aldı
2020 yılında diplomalarını alan mezunlar arasında kırmızı diploma alan bir Türk öğrenci de dikkat çekti. 28 yaşındaki kırmızı (başarılı) diploma sahibi Özlem Arslan, Çorum’un Çatlıcak ilçesinde doğdu. Özlem, 2010 yılında teknik liseden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi’ne girdi. 2013 yılında Akkuyu Nükleerin programına başvuran Özlem, tüm sınavları başarıyla geçerek Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Moskova Nükleer Enerji Enstitüsü’ne girdi. Özlem Arslan, mezuniyet töreninde duygularını şöyle ifade etti:
“Diplomanın savunması kolay geçmedi. Bizim üniversiteden ve diğer üniversitelerden 13 öğretim üyesinin yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Ancak sonuç olarak beş aldım ve çok mutluyum. Diploma tezim, nükleer santrallerin devre dışı bırakılmasına ilişkin kuramsal bilgi içermektedir. Akkuyu NGS’de çalışacağım için mutluyum. Ülkemizin ilk nükleer güç santrali ile birlikte enerjinin geliştirilmesinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ben de ilk mühendisler arasında yer alacağım.”
Akkuyu NGS için personel yetiştirme faaliyeti 2011 yılından beri devam ediyor. Mart 2018’de 35 Türk öğrenci, Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nde 'Nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik' uzmanlık dalındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yükseköğretim diplomalarını aldı. MEPhI’de 6.5 yıl eğitim gören ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm mezunlar, Akkuyu Nükleer A.Ş işe alındı.
19 Şubat 2019’da 53 Türk öğrenci, MEPhI’deki eğitimlerini tamamlayıp diplomalarını aldı ve şirkette çalışmaya başladı. Şu anda 120’den fazla Türk öğrenci, Akkuyu NGS için personel yetiştirme programı kapsamında Rus üniversitelerinde eğitimlerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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