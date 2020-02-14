Kontrolden çıkan otomobil, eve girdi

MERSİN'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, çarptığı evin duvarını yıktı. Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Tosmurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Neslihan Eren yönetimindeki 33 KKT 43 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki müstakil bir eve çarptı. Otomobilin çarptığı evin duvarı yıkılırken, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yarlandı. Ön tarafı evin içine giren otomobildeki yaralılar, itfaiye erleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan otomobilin duvarını yıktığı odada kimsenin bulunmaması, yaralı sayısının artmasını önledi.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



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