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Mersin GİAD üyeleri, üniversite öğrencilerine mentörlük yapacak

İHA

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) ile Yenişehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle başarılı ancak ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilere iş insanları tarafından mentörlük sağlanacak.

Mersin GİAD üyeleri, üniversite öğrencilerine mentörlük yapacak

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) ile Yenişehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle başarılı ancak ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilere iş insanları tarafından mentörlük sağlanacak.
Engellilere, yaşlılara, gençlere ve dezavantajlı gruplara alternatif bir yaşam sunmayı hedefleyerek kurulan ve alanında uzman gönüllülerden oluşan Yenişehir Belediyesi Alternatif Yaşam Gönüllüleri Düşler Akademisi, başarılı ancak maddi durumları yetersiz üniversite öğrencilerine de el uzatacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile Mersin GİAD tarafından belirlenen sektörlerde yetkin iş insanları ile öğrenciler bir araya getirilecek. Proje, Alternatif Yaşam Gönüllüleri Düşler Akademisi tarafından yürütülecek.

Öğrencilerin iş bulma şansı artacak
Projeyle öğrenciler, eğitim aldıkları alanlarda deneyim kazanırken istihdam için fırsat yakalayacak. Proje süresince Düşler Akademisi tarafından tespit edilecek olan öğrenciler ile Mersin GİAD tarafından belirlenecek iş insanları belli aralıklarla bir araya gelecek. Deneyim ve bilgi aktarımı üzerine temellendirilen iş birliği ile projede yer alacak üniversite öğrencileri, mezun olduktan sonra iş bulma şansını arttıracak.
Başkan Özyiğit, projenin üniversite öğrencilerine eğitim aldıkları alanlarda deneyim ve istihdam açısından bir fırsat olacağını söyledi. Üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş bulma noktasında sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Özyiğit, öğrencilere istihdam oluşturmak için projeler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.
Mersin GİAD Başkanı İzol ise böyle bir girişimden dolayı Özyiğit ve gönüllüleri kutladığını belirterek, “Biz derneğimizde bu tarz projeleri önemsiyor ve elimizden geldiğince destek olmaya gayret ediyoruz. Yenişehir Belediyesi Alternatif Yaşam Gönüllüleri Düşler Akademisi tarafından yürütülecek bu projeye de destek olmak bizleri mutlu etti. Önümüzdeki süreçte bu anlamda çalışmalarımız hızlanacak. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için yapılacak her türlü çalışmaya destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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