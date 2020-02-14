Mersin'de gereksiz korna çalan 801 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

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Mersin'de 2019 yılı içerisinde, huzuru bozacak şekilde gereksiz veya gereğinden uzun ve ayarsız olarak havalı klakson kullanan 801 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehir merkezinde düzenli ve güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla çalışmaların 24 saat aralıksız devam ettiği ifade edildi. Uygulama programı dahilinde yapılan denetim ve kontrollerde, 2019 yılı içerisinde 801 araç sürücüsüne, 2020 yılı Ocak ayı içerisinde ise 64 araç sürücüsüne, huzuru bozacak şekilde gereksiz veya gereğinden uzun ve ayarsız olarak havalı klakson kullandıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, halk otobüsleri ve minibüslerine yönelik periyodik olarak denetimlerin yapıldığı, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünce oluşturulan, '0552 1553333' numaralı 'Whatsapp İhbar Hattı'na, vatandaşların gördükleri veya şahit oldukları suç ve suç unsurlarına ilişkin yazılı, fotoğraflı veya sesli olarak ihbarda bulunabilecekleri vurgulandı.

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