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DEAŞ'lı teröristler, emoji ile şifreli konuşma gerçekleştirmiş

DHA

MERSİN'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda tutuklanan Kuteybe Hammet'in, örgüt üyeleri ile emoji kullanarak şifreli konuştuğu ortaya çıktı.

MERSİN'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda tutuklanan Kuteybe Hammet'in, örgüt üyeleri ile emoji kullanarak şifreli konuştuğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl 22 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortaklaşa operasyon düzenlemiş ve kentte DEAŞ adına bilgiler paylaşan 13 kişi, eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Şahısların ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu ortaya çıkartılmıştı. Operasyonda DEAŞ istihbaratçısı olduğu tespit edilen Kuteybe Hammet gözaltına alındı. Hammet´in bilgisayarında, aralarında Türklerin de olduğu yaklaşık 4 bin DEAŞ´lının künye şeklinde bilgileri, haritalar, fotoğraflar, bazı DEAŞ terör örgütü mensuplarının takibi amacıyla yapılmış keşif videoları ve silahların güzergah bilgileri ele geçirildi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Bilgisayarda, 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim katliamı davasının sanıklarından Hacı Ali Durmaz´a ait olduğu belirlenen bir form da tespit edildi. Örgütün sözde istihbaratçılarından Hammet için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 65 sayfalık iddianame, Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede DEAŞ içinde bulunmadığını iddia eden Hammet, 2015 yılının sonlarına doğru Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini belirtti.
BİLGİLERİ PARAYLA SATMIŞ
DEAŞ ve YPG adına bilgi topladığını ve parayla sattığını söyleyen Hammeti, "Kod adının Abu İsmail El Askeri olarak öğrendiğim kişi beni buldu ve benden DEAŞ, YPG ve rejim güçleri ile ilgili bilgi toplamamı istedi. Önce kabul etmedim ama daha sonra kabul ettim. O beni Robert isimli bir şahsa yönlendirdi ve bilgileri ben ona vermeye başladım. Verdiğim bilgiler karşılığında Robert bana 400 dolar verdi. Robert ile yüz yüze hiç görüşmedim. Bu şahsın hangi ülkede tam olarak bilmiyorum. Abu İsmail El Askeri bana bu şahıs hakkında sadece, bu bizden biridir demişti" dedi.
EMOJİLERLE ANLAŞMIŞLAR
Yazışmalarda ortaya çıkan emojilerin şifre olup, olmadığının sorusunu yanıtlayan Hammet, "WhatsApp'te hal hatır sorduktan sonra emoji koyuyordum, karşıdaki de yanında DEAŞ'a mensup şahıslar yoksa emoji koyup bilgi aktarımı yapıyordu. Bu, şahıslarla aramızda ortamın güvenli olduğunun belirtisi, şifresiydi. Bizim bu şekilde birbirimize emoji göndermemizi ofisteki sorumlu Abu Ahmet kod ismini kullanan M.C. tembihlemişti. Bunun amacı, Rakka'da her yerde internet yoktu. Bize bilgi gönderecek şahıslar genelde internet kafeleri kullanırlardı. Onların selameti için şifreli konuşma oluyordu. Ben yaklaşık 9 ay kadar örgütle ilgili bilgileri toplayarak, bu kişiye aktardım. Bilgiler karşılığında bana toplamda 8 bin lira verildi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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DEAŞ’ın istihbaratçısı bilgileri parayla satmış Mersin’de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan Kuteybe Hammet’in, örgütle ilgili bilgileri toplayıp, para karşılığında yabancılara sattığı ortaya çıktı Örgütün istihbaratçılarından biri olduğu değerlendirilen Hammet’in konuşmalar sırasında güvenlik amacıyla ’emoji’ kullandıkları da belirlendi Dijital malzemelerden çıkarılan listeye göre örgüte 3 bin 846 kişinin katıldığı belirlenirken, bilgisayarda 103 kişinin öldüğü Ankara Garı saldırısının sanığı Hacı Ali Durmaz ait bir formda çıktı
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