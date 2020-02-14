Mersin'de PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı

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- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışma sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı ileri sürülen A.E., İ.D. ve M.R.D. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.



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