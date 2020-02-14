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Öldürülen kadın öğretmenin annesi, zanlının en ağır cezaya çarptırılmasını istedi

İHA

Mersin'de geçtiğimiz yıl 14 Şubat tarihinde, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın annesi Sebirhan Aşkın, zanlının en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Öldürülen kadın öğretmenin annesi, zanlının en ağır cezaya çarptırılmasını istedi

Mersin'de geçtiğimiz yıl 14 Şubat tarihinde, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın annesi Sebirhan Aşkın, zanlının en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.
Mersin Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sebirhan Aşkın, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ve psikolog Nazlı Cemre Dursun ile birlikte Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret etti. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan katil zanlısı Davut D.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini söyleyen Sebirhan Aşkın, “Ben kızlarımı zor şartlar altında büyüttüm. Adamın birisi gelip, kızımı elimden aldı. Katil hala hak ettiği cezaya çarptırılmadı. Bu durum acımızın daha da artmasına sebep oluyor. Adalet artık yerini bulsun. Eğer cezai indirim uygulanırsa, kızım bir kez daha ölecek" dedi.
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise kadınların, ‘ölmek istemiyoruz’ çığlığına artık duyarsız kalınmaması gerektiğini ifade ederek, "Mersin Barosu olarak, şiddet mağduru kadınlarımıza hukuksal destek veriyoruz. Kübra öğretmen ve katledilen tüm kadınlar için bir an önce adalet sağlanmalıdır. Kadını koruyan '6284 Sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum” diye konuştu.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde, kurumların ve sivil toplum örgütlerinin ortak mücadelesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Bu konuda herkes enerjisini aynı yönde kullanmalıdır” ifadelerini kullandı.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, baroların, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütleri ve psikologların bu süreçte çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bizler yan yana gelirsek, bu iş hallolur diye düşünüyorum. Doğru iş, doğru zaman, doğru adım önemlidir. İçinde bulunduğumuz dönemin baro başkanlarına teşekkür ediyorum. 2019 yılı itibariyle 40’a yakın baro ile ortak çalışmalarda yer aldık. Hepsi de benim için çok değerli. Bu süreçte hukuksal destek veren Mersin Barosu’na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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